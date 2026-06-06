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    台中精密園區2500戶7年繳逾600萬污水費 接管完工盼盡快免徵

    2026/06/06 08:08 記者蔡淑媛／台中報導
    張耀中指台中精密園區的勞工合宜住宅、社會住宅等多個社區，將近2500戶，多年來得額外繳納污水處理費。（記者蔡淑媛攝）

    張耀中指台中精密園區的勞工合宜住宅、社會住宅等多個社區，將近2500戶，多年來得額外繳納污水處理費。（記者蔡淑媛攝）

    一般家戶不必繳污水處理費，位於台中精密園區的勞工合宜住宅、社會住宅等多個社區，將近2500戶，因社區污水管線納入精密園區的污水處理廠，使用者必須付費，7年來陸續繳費至少6、700萬，前議員張耀中表示，近日傳來好消息，水利局已於完成民生污水管接管工程，可望於本月中旬切換排水，要求盡速免徵污水費。

    精密園區內有多個勞工住宅、社會住宅社區，包括新業誠家、新業宜家、和慕社區，與園區企業大慶、六星、慶鴻、台華、和和、漢鐘等大廠宿舍用地興建勞工住宅，非工業用地，卻比照工業用地，收取每立方公尺21元的污水處理費，有的社區甚至要繳7、80萬處理費。

    張耀中表示，以新業誠家為例，社區共216戶，7年前開時徵每個月必須繳納6萬至8萬元的污水處理費，平均下來，每戶每月平均要繳300至500元，由於住戶都是勞工，收入有限，是一筆不小的負擔。

    張耀中表示，環保署在2006年訂定「水污染防治費收費辦法」後，直到2015年才宣布針對事業單位、工業區業者徵收水污費，家戶水污費至今尚未徵收。而勞工合宜住宅本質上就是一般自用住宅，不應被當成精密園區的事業單位收費。

    張耀中說，後來他介入協調，將污水處理費減半為每立方公尺10.38元，其他在地議員也在議會質詢，6年前再降至每立方公尺5元，但相較於其他一般家戶免繳，其中一座700多戶社區已繳納至少200萬元。

    近日精密園區住宅用地污水管已接入民生污水管接管系統，經發局指出，日前已與水利局會勘，發現場地勢較低，須加做溢流管，水利局則回應，已克服設置溢流管工程問題，預計最快可在本月中旬完成切換，張耀中表示，污水費問題存在已久，住戶期盼盡速污水接通工程，盡早免徵污水處理費，別再多花錢！

    台中精密園區內住宅因污水管線納入精密園區的污水處理廠，被當事業單位收取污水處理費。（記者蔡淑媛攝）

    台中精密園區內住宅因污水管線納入精密園區的污水處理廠，被當事業單位收取污水處理費。（記者蔡淑媛攝）

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