不放棄任何孩子！台中這學校會考成績5個班「零C」

居仁國中推出「零C大挑戰」，有5班達標，將請學生看電影。（市府提供）

國中會考今日公布成績，台中市居仁國中推出另類「零C大挑戰」，今年多達5個班成功達陣，全班學生5科都沒有「待加強」的C級分，校方指出，學校拚「不放棄任何孩子」，鼓勵學生突破學習瓶頸，「清C」有成，下週將請達標學生看電影，更邀學生家長一同來見證。

台中市教育局指出，國中會考成績分為「精熟 （A）」、「基礎 （B）」、「待加強 （C）」3大等級，會考成績出爐後，台中市陸續傳出捷報，其中居仁國中繳出亮眼成績單，尤其該校推動「不放棄任何一位孩子」之理念，跟學生一起拚「零C大挑戰」，結果有5個班級成功達成會考成績「零C」紀錄。

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居仁國中指出，全校共23班畢業班，要達成「清C」紀錄並不容易，去年並沒有班級成功在會考達標，今年各班教師在學習過程中陪伴學生突破學習困境，也善用AI科技化學習扶助等方式，展現班級團隊共同努力、互相扶持的學習精神，讓學生勇於挑戰，讓5個班級成功達成會考成績「零C大挑戰」目標，為鼓勵學生成功挑戰自我，將在8日請5班學生看電影，並邀請學生家長一起來見證，分享子女的學習成果。

教育局指出，除都會區學校表現亮眼外，偏遠地區學校也傳出捷報，位處偏鄉的大安國中，教師團隊用心指導及各界資源支持下，這次會考有學生卓靖軒拿到5A6+佳績，可望進第一志願學校，也有學生寫作測驗獲6級分滿分，另各科精熟（A）比例較往年明顯提升。

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