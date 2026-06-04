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    首頁 > 生活

    竹縣府推AI職訓 160堂講座免費學習

    2026/06/04 18:58 記者黃美珠／新竹報導
    替失業者增能，新竹縣政府勞工處開辦AI工具應用課程。（取自竹縣府官網）

    替失業者增能，新竹縣政府勞工處開辦AI工具應用課程。（取自竹縣府官網）

    台股發燒，人工智慧（AI）技術也跟著受矚目。新竹縣為協助勞工朋友，因應未來產業結構改變帶來的職場挑戰，今年度的失業者職業訓練課程將開辦AI工具應用課程，以強化勞工就業競爭力，課程規劃有4大主題、37系列、160堂多樣講座，且統統免費，上課地點遍布竹北、新豐、湖口、峨眉、內灣等地，歡迎有意者報名。

    縣長楊文科說，面對就業市場的轉變，如何有效運用AI工具已刻不容緩，為使「AI智能工具」與「數位辦公技能」結合，今年核心課程就規劃了「AI生成室內設計接案實務班」與「職場文書暨手機攝影AI生成後製實務班」，目標就是要教導學員如何運用AI加速文案創作、影片生成以及數據分析，大幅提升職場競爭力。

    另外，縣府勞工處也針對基礎能力培養部分，開辦有餐飲、美容、以及居家照顧等不同類別的課程，其中光是照顧服務員專班就一口氣開辦了8個班次，並於竹東鎮開辦有原住民服飾手工藝班，協助勞工建立實用的第2專長。

    針對基礎職業能力，新竹縣也對失業勞工開辦餐飲、美容、居家照護服務等專班進行培訓。（取自竹縣府官網）

    針對基礎職業能力，新竹縣也對失業勞工開辦餐飲、美容、居家照護服務等專班進行培訓。（取自竹縣府官網）

    針對基礎職業能力，新竹縣也對失業勞工開辦餐飲、美容、居家照護服務等專班進行培訓。（取自竹縣府官網）（記者黃美珠攝）

    針對基礎職業能力，新竹縣也對失業勞工開辦餐飲、美容、居家照護服務等專班進行培訓。（取自竹縣府官網）（記者黃美珠攝）

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