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    首頁 > 生活

    屏東青農盧旺昇連9年捐芒果 助創世植物人

    2026/06/04 17:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東青農盧旺昇（右）連9年捐芒果助植物人延續愛心。（創世屏東院提供）

    屏東青農盧旺昇（右）連9年捐芒果助植物人延續愛心。（創世屏東院提供）

    屏東青農盧旺昇今年再度捐贈枋山愛文芒果400箱芒果禮盒給創世屏東院，這是他連續9年來將對土地的熱愛延伸為對植物人的關懷，香甜飽滿的寶島級芒果禮盒999元、產銷級芒果禮盒699元，呼籲各界踴躍認助芒果禮盒，用屏東在地好滋味守護植物人。

    創世屏東院「植愛放光芒」義賣活動已成為屏東夏日的公益盛事，從青農盧旺昇盧家芒果捐助寶島級芒果，到結合屏東縣朋全生產合作社提供產銷級芒果，珍的蜂蜜屋捐贈優質蜂蜜禮盒，越來越多的農家響應加入。

    盧旺昇表示，長年投入農作，深知農作物成長需要細心灌溉，正如植物人照護需要不離不棄的支持，期盼號召更多人認助，讓屏東農產品成為照顧弱勢植物人的實質力量，陪伴走過艱辛的長照路。

    屏東縣不動產建築開發商業同業公會王明山理事長第三年響應支持，認助52盒寶島級芒果禮盒，用實際行動為果農及植物人加油打氣，成為偏鄉植物人的守護天使。

    創世屏東院目前安養59位清寒植物人，所需經費龐大。「植愛放光芒」有屏東在地新鮮採收、香甜飽滿的寶島級芒果禮盒999元、產銷級芒果禮盒699元，蜂蜜禮盒600元、盧家無糖芒果乾150元，自用或送禮皆適宜。創世邀請企業、團體及社會大眾共同認助，既可品嚐屏東夏日甜美果香，還能送愛植物人家庭。認助專線：（08）721-0038。

    屏東青農盧旺昇今年再度捐贈枋山愛文芒果400箱芒果禮盒給創世屏東院。（創世屏東院提供）

    屏東青農盧旺昇今年再度捐贈枋山愛文芒果400箱芒果禮盒給創世屏東院。（創世屏東院提供）

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