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    人人都有機會站上專業舞台！ 2026北流金舞台歌唱大賽開放報名

    2026/06/04 15:59 記者孫唯容／台北報導
    台北流行音樂中心舉辦「2026北流金舞台歌唱大賽」開放報名，今年邁入第4屆的北流金舞台，希望串聯音樂與在地社區鄰里，以「人人都能站上舞台」為核心精神，邀請熱愛唱歌的人「發聲」。（圖由台北流行音樂中心提供）

    台北流行音樂中心舉辦「2026北流金舞台歌唱大賽」開放報名，今年邁入第4屆的北流金舞台，希望串聯音樂與在地社區鄰里，以「人人都能站上舞台」為核心精神，邀請熱愛唱歌的人「發聲」。（圖由台北流行音樂中心提供）

    台北流行音樂中心舉辦「2026北流金舞台歌唱大賽」開放報名，今年邁入第4屆的北流金舞台，希望串聯音樂與在地社區鄰里，以「人人都能站上舞台」為核心精神，邀請熱愛唱歌的人「發聲」，無論你是學生、上班族、退休長輩或是從未站上舞台的素人歌手，都有機會站上北流專業級舞台，唱出屬於自己的故事，讓更多人聽見你的聲音。

    今年北流金舞台舉辦規模再擴大，參賽資格開放給設籍台北市、新北市以及基隆市的市民朋友，即日起至7月15日（週三）18時止，依照活動簡章規範，完成線上報名表單並上傳30至60秒的清唱影片，就有機會站上圓夢舞台。今年北流也與「Sing！Go 聚唱派對」攜手合作，打造官方指定練唱基地，凡成功報名「2026北流金舞台歌唱大賽」即可獲得「Sing！Go 免費2小時練唱券」。

    北流董事長梁序倫表示，流行音樂不只存在於舞台上的明星，也存在於每個人的生活裡，或許是在通勤途中跟著耳機輕聲哼唱，或是在朋友聚會時拿起麥克風盡情高歌，每個人心中都可能藏著一個想被聽見的聲音。北流金舞台希望打開專業舞台的大門，讓更多人有機會站上聚光燈下，感受音樂帶來的感動與力量。

    今年度決賽將於9月20日在北流戶外表演空間登場，全程採用專業級舞台規格，讓參加者能夠盡情展現個人魅力與歌場實力。最終獲得前4名優勝者與「南港之星」得主，還可獲得「圓夢大歌廳」專屬演唱會的演出機會，真正站上夢想中的舞台，享受屬於自己的掌聲時刻。

    北流指出，北流金舞台希望成為一個讓人們因音樂而相遇的平台，過去3年來，活動吸引許多不同年齡層與背景的民眾參與，有人第一次鼓起勇氣站上舞台，也有人透過比賽找回對音樂的熱情，更有人透過歌聲認識志同道合的朋友。對北流而言，每一位願意拿起麥克風的人，都是舞台上最重要的主角。北流誠摯邀請所熱愛音樂的人一起加入，只要你對音樂充滿熱情、願意開口大聲唱，都有機會在這個舞台發光。屬於你的舞台，就在北流等著你！更多活動資訊與報名規則，請至台北流行音樂中心官網查詢。

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