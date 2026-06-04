FF14海量玩家開坦克！ 中國服急公告被抓包：穿「特殊服裝」就斷線

FF14繁體伺服器驚見坦克車聚，中國伺服器則發出維護通知。（@hungyoo授權使用）

今天是六四事件37週年，知名遊戲《最終幻想14》（Final Fantasy XIV，簡稱 FF14）玩家們延續傳統，國際伺服器與繁體中文伺服器（台服）都出現大量玩家開出「坦克坐騎」紀念六四事件。這也是繁中伺服器於去年底開通後，玩家們首度在遊戲中紀念六四事件。相較之下，大部分中國玩家所在的簡體中文（中國服）伺服器官方，則發出公告表示6月3日至5日將進行「線路調整維護」，可能會有部分用戶出現登錄異常狀況。熟知內情的玩家翻譯，這代表玩家穿著「特殊服裝」可能就會斷線。

《最終幻想14》是繼《魔獸世界》之後的MMORPG大作，是由日本知名大廠史克威爾艾尼克斯（Square Enix）製作、吉田直樹擔任製作人兼導演的經典大型多人線上角色扮演遊戲。該遊戲繁體中文版（台服）已於去（2025）年12月10日上市，吸引大量台灣玩家體驗。

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1名玩家今日凌晨在Threads上發文貼出遊戲截圖表示，6月4日這天，「玩家自動自發來到田園郡這個城市，有的人開著坦克坐騎，有些人躺在地上。紀念那個人們為了自由奮鬥的事件。」他解釋，玩家之所以選在田園郡，一來是這個地圖允許坐騎，二來應該是，遊戲背景中，田園郡以「自由的人民建立自由的城市」為理念，珍視自由高於一切。

另名玩家也在Threads發文，分別貼出國際服、台服畫面，只見大量坦克車蜂擁塞滿城市街道，可見玩家相當積極響應。

有趣的是，第1位玩家也在貼文中附上中國服官方發出的「6月3日至6月5日網路線路調整維護公告」，表示為配合內部線路優化調整工作以提供更穩定的服務，將於6月3日至6月5日期間進行臨時網路線路調整維護。維護期間，可能會少部分用戶出現註冊或登錄異常的情況。「若由此給您帶來不便，我們深表歉意。調整結束後，我們將針對受此影響且持有月卡時長的用戶統一發放3天月卡時長。感謝您的理解和支持！」

儘管公告不敢明講，但不少玩家都知道，此公告意指在上述日期期間以「違規造型」出現的玩家，可能會被暫時停權。發文玩家也直接幫忙翻譯：「請中國服的玩家如果穿上學生服時裝、使用矮人坦克坐騎時斷線，請不要緊張，您的網路線路正在調整維護。」

相關貼文下方，網友紛紛留言表示：「獻給自由」、「車聚。致自由」、「我真是欣賞這個遊戲的玩家」、「國際服的優良傳統有傳承下來甚感欣慰」；還有參與這場盛會的網友留言：「最終大家在6/4 0：00整點500多人一起大喊勝利屬於人民，真的會莫名的感動」。

FF14國際服大量坦克車開上街頭。（@meiji_ff14授權使用）

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