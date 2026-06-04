跟進桃園推動打6折「可負擔宅」？ 內政部：照顧民眾比較少

內政部次長董建宏今（4）日在行政院院會後記者會表示，可負擔住宅與社宅相較，相對能照顧的民眾就會比較少。（記者鍾麗華攝）

桃園市長張善政今日出席行政院會，針對桃園市「可負擔住宅興辦管理自治條例」親自說明，對於中央是否跟進辦理？內政部次長董建宏今（4）日在行政院院會後記者會表示，可負擔住宅與社宅相較，相對能照顧的民眾就會比較少。

桃園市推出的可負擔住宅，符合資格的桃園市年輕婚育夫婦，可以市價5至6成一圓購屋夢，首波將以航空城107戶試行，初估每坪單價約25萬至28萬元，總價皆在千萬元內，盼減低購屋負擔。

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行政院發言人李慧芝指出，張善政今在院會中有討論到可負擔宅，內政部長劉世芳也有回應，對於桃園市府提出的可負擔宅就是介於社會住宅跟自有住宅中，對於張善政提到的關於容積獎勵、可負擔宅是否能用信託或融資，都需要跨部會一起討論，也會協助審查。

李慧芝強調，行政院長卓榮泰提到，桃園市府一直長年都在參與社宅共同討論，中央對此表達感謝，但在人口對策新戰略中，對於婚育宅、青年宅、社會宅等，都提供更優惠租金與補助方案。對於桃園市提出的建議，在符合地方特色、需求及地方條件的財政規劃原則下，各地方政府提出自治條例，中央會審議，希望中央跟地方的政策能對齊，降低國人負擔，能多元取得社宅。

內政部次長董建宏表示，劉世芳在去年12月22日就已拜會張善政，雙方曾交換相關意見。內政部重申，「住宅法」第3條就明訂社會住宅採「只租不售」原則，可負擔住宅為出售型住宅時，相對來講能照顧的民眾就會比較少。

董建宏說，目前透過百萬家庭租屋計劃、直接興辦社宅、包租代管與租金補貼，在桃園市提供約近10萬戶社宅，供青年及弱勢家庭使用，且輪替速度會比較快，相較可負擔住宅住因持有期間較長，對青年的照顧數量相對就會比較少一點。

董建宏也提到，可負擔住宅在相關自治條例中強調民眾可以自由轉賣，在自由轉賣的過程，會造成物權爭議與後續行政管理上的問題。

董建宏提醒，可負擔住宅購屋者需一次負擔較大購屋資金，因物權設計相對不完整，銀行貸款成數可能受到影響，這些都可能衍生市場運作問題。未來內政部將持續與相關部會合作，並與桃園市政府保持溝通，共同研議可行方案。

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