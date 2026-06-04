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    首頁 > 生活

    花蓮FUN暑假！《航海王》15米寬千陽號 7/11航進鯉魚潭

    2026/06/04 13:55 記者王錦義／花蓮報導
    《航海王》 魯夫與6大經典角色，將現身花蓮鯉魚潭。（圖由花蓮縣府觀光處）

    《航海王》 魯夫與6大經典角色，將現身花蓮鯉魚潭。（圖由花蓮縣府觀光處）

    花蓮壽豐鄉鯉魚潭今年暑假有亮點，縣府觀光處今天預告，「2026花蓮FUN暑假」活動將攜手全球知名動漫IP《航海王》（ONE PIECE），於鯉魚潭打造動漫水岸冒險場景，除了15公尺寬的巨型「千陽號」可供民眾拍照打卡，魯夫、娜美、喬巴、香吉士、索隆及騙人布等6大經典角色也將現身花蓮，預料吸引動漫迷及親子遊客朝聖，感受熱血冒險氛圍。

    縣府觀光處指出，「2026花蓮FUN暑假」將於7月11日至8月16日在壽豐鄉鯉魚潭登場，縣府與國際知名IP合作，希望將《航海王》的冒險精神融入花蓮壯麗的山海景觀，為旅客帶來耳目一新的觀光體驗。《航海王》過去曾參與日本熊本地震後的「熊本復興專案」，協助地方觀光振興，縣府也期待藉由此次合作，為花蓮觀光注入新的能量與話題。

    觀光處長余明勳說，取得《航海王》國際IP授權歷經長時間溝通與協調，過程相當不容易，縣府團隊對於成功取得授權感到十分振奮。他指出，活動最大亮點之一，就是全新設計打造的千陽號，不僅寬達15公尺，規模可望成為全台最大的千陽號展示設施，更規劃開放遊客登船拍照打卡。團隊在設計階段即納入安全考量，讓民眾能近距離感受草帽海賊團的魅力。

    余明勳說，6大角色人偶皆採3D立體設計製作，並經日方授權審核通過後，打造為大型充氣裝置。未來角色將分布於花蓮多處景點，搭配「航海尋寶」互動遊戲，透過集章、尋寶及集點等方式，引導遊客深入探索花蓮。完成任務後還可獲得豐富獎勵，希望以寓教於樂的方式，讓民眾在旅途中發現花蓮之美。

    《航海王》 魯夫與6大經典角色，將現身花蓮鯉魚潭。（圖由花蓮縣府觀光處）

    《航海王》 魯夫與6大經典角色，將現身花蓮鯉魚潭。（圖由花蓮縣府觀光處）

    《航海王》 魯夫與6大經典角色，將現身花蓮鯉魚潭。（圖由花蓮縣府觀光處）

    《航海王》 魯夫與6大經典角色，將現身花蓮鯉魚潭。（圖由花蓮縣府觀光處）

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