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    首頁 > 生活

    豐原魚市場走入歷史 中市府將招標拆除並設定地上權50年

    2026/06/04 13:54 記者歐素美／台中報導
    豐原魚市場走入歷史，台中市財政局公告招標，將拆除並設定地上權50年。（記者歐素美攝）

    豐原魚市場走入歷史，台中市財政局公告招標，將拆除並設定地上權50年。（記者歐素美攝）

    台中市豐原區圓環東路的魚市場，在台中縣時期是魚批發市場，縣市合併後逐漸沒落，因其建物逾50年，經台中市文化資產處文資審議，不具保存價值而報廢，台中市財政局公告原址用地招標設定地上權，訂於6月24日開標。

    台中市農業局表示，豐原區圓環東路的魚市場，原本由豐原市公所管理，縣市合併後，因不再具備批發市場資格，改由農業局管理，當時僅剩幾個攤商在營業，幾年前已全部結束營運。

    台中市財政局為為促進市有土地有效利用並活絡地方經濟發展，因魚市場建築逾50年歷史，經文資處文資審議，未具保存價值而報廢，於5月初公告市有非公用地土地招標設定地上權。

    財政局表示，豐原魚市場舊址面積約420坪，屬第三種住宅區，權利金底價為3934萬950元，預計6月24日開標，地上權存續期間為50年，將審查投標人資格後，以投標權利金最高者得標，得標後將辦理拆除。

    除了豐原魚市場，對面的豐原果菜市場舊址面積約1017坪，屬第二種住宅區，權利金底價為8172萬1020元，地上權存續期間也是50年，同樣公告市有非公用地土地招標設定地上權，也將於6月24日開標。

    這兩塊土地距豐原高商僅約200公尺，地形完整且區位良好，未來發展潛力備受市場關注，得標人得依都市計畫及相關法令進行多元開發。

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