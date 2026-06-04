捷克議長參訪國科會 深化台捷科研合作及供應鏈韌性

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）來台參訪，更率團拜會國科會主委吳誠文，雙方高度肯定兩國在半導體領域的合作成果，未來將共同打造具韌性的國際民主供應鏈。（圖由國科會提供）

台灣與捷克民主理念相近，更已展開雙邊科研合作，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）來台參訪，昨日更率團拜會國科會主委吳誠文，雙方高度肯定兩國在半導體領域的合作成果，也強調雙邊的「先進晶片設計研究中心」與「晶創計畫布拉格辦公室」的運作，已成交流合作最佳典範。

吳誠文表示，台灣近年積極與理念相近國家深化科技夥伴關係，台捷過去幾年在半導體領域已建立科技研發與人才培育機制，未來將持續加強雙方互利合作。韋德齊除了肯定雙方在科技、經貿、文化等領域的多元合作，並強調台捷同為共享自由民主價值的緊密夥伴，未來將在此深厚基礎上持續擴大合作，共同打造具韌性的國際民主供應鏈。

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國科會表示，自從2006年起在捷克布拉格設立科技組，2007年起在台灣與捷克2地輪流舉行台捷科技日，已成為雙邊推動科技交流合作的重要平台，並自2010年起累計至今已共同補助超過百件計畫，國科會亦與捷克科學基金會（GACR）、捷克技術署（TACR）、捷克科學院（CAS）簽有科研合作協議或備忘錄，共同推動雙邊研究計畫及人員交流。

在建構半導體產業生態系方面，國科會與外交部經由「先進晶片設計研究中心」，協助捷克建立其半導體產業生態系，亦積極推進我國半導體產業的海外布局；在鏈結歐洲半導體人才培育與合作方面，國科會透過「晶創計畫布拉格辦公室」，與捷克持續進行前瞻、基礎研究為主之學術研究及人才交流。

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