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    首頁 > 生活

    頑童MJ116高雄連唱五場 23店組「OGS高雄店家聯盟」致敬

    2026/06/04 12:42 記者王榮祥／高雄報導
    頑童MJ116四月於高雄流行音樂快閃表演，以搭遊艇快閃進場宣傳OGS演唱會高雄巨蛋場。（照片提供：本色音樂）。

    頑童MJ116四月於高雄流行音樂快閃表演，以搭遊艇快閃進場宣傳OGS演唱會高雄巨蛋場。（照片提供：本色音樂）。

    繼上週K-SPARK狂吸4萬名歌迷降臨港都，本週六起將由嘻哈天團頑童MJ116接棒，在高雄巨蛋一連轟炸5場「OGS」演唱會，高市經發局指出，在地23家指標餐酒館組「OGS高雄店家聯盟」並祭出優惠，憑門票或商圈夜市優惠券即可享私房美食。

    高市經發局長廖泰翔表示，這個週末嘻哈天團頑童MJ116準備要在高雄巨蛋「辦大事」！高雄演唱會經濟推行至今，不僅日韓歐美巨星紛紛造訪，也有越來越多台灣音樂人以更具規模性的演出格局與創意，要在高雄實現各種可能。

    這次頑童MJ116連續兩週、共5場演唱會，讓海內外「老鄉」相當期待，高雄許多夜經濟名店、商圈熱門店家也是頑童資深樂迷，多達23家高雄名店更特別自主響應串連成「OGS高雄店家聯盟」，紛紛端出豪爽的致敬之意，以招待飲品餐食、海報打卡牆、折扣等響應串連，熱情歡迎頑童MJ116與各路嘻哈好手來到高雄。

    經發局說明，樂迷朋友只要持「頑童MJ116高雄巨蛋演唱會票根」或商圈夜市優惠券前往指定合作店家消費，即可享受專屬追星禮遇，包括招待迎賓調飲、松露薯塊、消費折扣或贈送百元折價券等優惠。

    並提醒各位粉絲，憑指定演唱會門票可於指定捷運站或活動現場兌換面額50元「商圈夜市優惠券」。

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