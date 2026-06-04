北市明星國小爆學生持刀傷人、恐嚇！教育局挨批忽視嚴重性

鍾沛君今召開記者會，揭露北市明星國小發生學生長期偏差案件，呼籲教育局強化校安機制。（記者甘孟霖攝）

台北市大安區某明星國小發生學生長期情緒不穩傷人事件，市議員鍾沛君接獲民眾爆料，一名小六學生近年偏差行為不斷，曾發生持刀恐嚇、燃燒衛生紙、高樓拋擲危險物等行為，已經10度被校安通報，但教育局忽視嚴重性，上月26日，該生又持刀傷害同學。

鍾沛君表示，現行規範下，即便有通報，教育局端卻無法將十次通報連結為同一個案，並有進一步規範，她要求教育局針對這類連續有不當行為學生應列管；此外，也要加強一線老師，對於警察公權力何時應該介入校園的判斷。

請繼續往下閱讀...

鍾沛君今召開記者會表示，該生從2024年底開始，就多次帶刀械、打火機到校，只要有人讓他看不順眼，不管是班上同學或隔壁班學生，都會被伺機騷擾報復，甚至連班導師也是目標，曾被言語攻擊騷擾，輔導老師也為此疲於奔命。

該校家長會王姓會長說，上月發生流血衝突後，她也陸續接收到許多家長陳情，她認為這不只是單一個案問題，而是教育界都必須要關注，現行機制是否有所不足，能否有更即時處理機制，另外也要給一線老師更多支持。她也認為，上月發生持刀傷人案件當下，也有提醒校方可以請警方介入，但一線教師對於警方何時能介入，或許不太清楚。

市警局少年警察隊隊長張翊軒表示，現行法規規定警察要進入校園，前提是主動偵辦刑案，或是接受校方請求才行，前提都要經過校方同意，上月發生持刀案件這天，站在警方執法立場，校方應該慎重考慮通報110，讓警方馬上進入校園協助人身安全。

現場鍾沛君也提供該校輔導老師聲明，聲明中指出，孩子行為一開始偏差，到後續越來越頻繁、嚴重，在一次次警訊中他向行政反映，卻得到想要息事寧人的回覆，風險一步步累積，卻沒有獲得相應的重視，問題被一次次淡化，真正的悲劇是從警訊沒有被認真看待的那一天就開始。

對此，該校學務主任說，不會要求輔導老師息事寧人，這與他的職務相違背，或許在溝通過程中雙方產生誤會，這是需要改進的地方。該校校長也說，學校還有很多需要努力的地方，會持續精進。

該校校長受訪說，該生六月就會畢業，目前被安排在家自習到畢業，校方初步做出三個處置，包含將對該生進行一定時數的法治教育；對於學生將升學的國中，也會進行「面對面轉銜」，告知學生過往紀錄與狀況，以便國中端預防及準備，避免問題重演；最後，也會再度建議學生家長應帶學生尋求醫療協助，接受精神科等專業治療。

教育局指出，學校歷次均依《校園安全及災害事件通報作業要點》完成校安通報，並針對學生偏差行為持續辦理輔導關懷、親師合作及相關支持措施。本案顯示，面對長期且重複發生偏差行為具高度關懷需求個案，除學校第一線即時處置外，教育局於跨事件整合分析、預警管理、跨系統協作及持續追蹤機制等面向，仍有精進空間，教育局已啟動相關制度檢討，後續將透過介接教育部校安通報系統資料，建置校安預警系統，針對同一學生於一定期間內多次涉及偏差行為、暴力衝突、自傷自殺、疑似霸凌或其他高關懷情形時，由系統主動提供預警資訊。

此外，教育局亦將修正現行有關學生持有危險物品、暴力威脅等涉及人身安全事件之警方通報時機、程序及作業指引，協助學校兼顧學生輔導需求與校園安全維護，並持續強化與警政、社政及衛政單位橫向聯繫與合作機制，提升校園危機事件整體應變效能。

鍾沛君今召開記者會，揭露北市明星國小發生學生長期偏差案件，呼籲教育局強化校安機制。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法