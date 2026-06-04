高考一二級考試10月登場 放寬英檢年限擴大攬才

考試院院會今日通過，今年公務人員高等考試一級、二級考試將於10月3日至4日舉行。（考試院提供）

考試院院會今（4）日通過，今（2026）年公務人員高等考試一級、二級考試將於10月3日至4日舉行，第一試筆試同步在台北、高雄兩考區辦理，暫定需用名額79名。其中高考一級需用名額1名，高考二級需用名額78名，合計29類科（組）招考79人，為政府進用中高階文官的重要管道。

值得注意的是，為擴大延攬人才、降低報考門檻，自今年起，高考一級及二級考試應考資格所需的英語檢定成績採認年限，由原規定進一步放寬至5年。同時新增採認「培力英語檢定測驗（BESTEP）」成績，希望讓更多具備專業能力的人才有機會投入公職。

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考試院表示，高考一級今年僅設衛生技術類科，暫定需用名額1名；高考二級則設一般行政（一般組）等28類科（組），暫定需用名額78名。各類科實際需用名額將另行公告於考選部網站。

考試院指出，高考一級及二級考試屬於我國高階文官甄補的重要制度。其中高考一級主要進用具高度專業能力及政策規劃能力的人才，高考二級則為中央及地方機關延攬專業人才的重要來源，錄取人員未來多投入政策規劃、行政管理及專業技術領域工作。

考試院說明，相關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算及錄取方式等資訊，將自6月5日起公布於應考須知，供考生查閱。報名期間預定自6月22日起至7月1日止，採網路報名方式辦理。

近年政府持續透過檢討國家考試制度及英檢採認機制，擴大公部門攬才範圍。考試院表示，此次放寬英檢成績採認年限並新增採認測驗種類，主要希望減輕考生重複應考負擔，也讓更多具有專業背景與實務經驗的人才願意投入公共服務。

考試院提醒，有意報考者可及早確認自身資格及英檢成績是否符合規定，並留意各類科應考資格限制及報名時程。相關資訊可至考選部全球資訊網及國家考試網路報名資訊系統查詢，把握報名機會，投入公職服務行列。

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