台韓星學者共商AI衝擊 「培養難被人工智慧取代的核心能力」成關鍵

因應AI衝擊教育，國家教育研究院今日舉辦「2026年國際課綱研討會—探究與實作」，邀請台灣、韓國及新加坡學者分享課程改革經驗。（圖由國教院提供）

因應人工智慧（AI）衝擊教育，國家教育研究院今（4）日舉辦「2026年國際課綱研討會—探究與實作」，邀請台灣、韓國及新加坡學者分享課程改革經驗。與會專家一致指出，教育不能再只重視知識記憶，而應培養學生主動提問、跨域整合、實作創新及解決真實問題的能力，讓學生具備面對AI時代挑戰的競爭力。

與會者皆認為，在AI快速發展下，教育更應重視學生的自主學習能力、批判思考能力及跨域整合能力，這些都是人工智慧難以取代的人類核心能力。

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國教院院長林從一表示，面對人工智慧、數位科技及永續發展等全球趨勢，社會需要的人才不再只是會考試、背知識，而是能主動探究問題、整合不同領域知識並提出解決方案的人。因此，教育必須從傳統知識傳授模式，逐步轉向重視探究歷程、實作能力及高層次思考的學習方式。

台大名譽教授陳竹亭以台灣探究與實作教育發展為題指出，未來課程應朝向問題導向學習（PBL）發展，透過真實情境培養學生系統思考、自主學習、溝通表達及跨域整合能力。他認為，教育不只是傳授知識，更重要的是透過動手實作與深度學習，培養學生面對未來世界的創新能力。

韓國教育課程與評鑑院研究員李信英則分享，韓國學生在國際評比中雖長期維持高成就表現，但也面臨「高成就、低興趣」的挑戰。為此，韓國正推動科學教育改革，從傳統的「在學校學科學」轉向「像科學家一樣做科學」，透過「一學生一探究計畫」、智慧科學實驗室及AI科技融入教學，培養學生自主探究與解決問題能力。

新加坡社科大學講師蔡燕翎則指出，新加坡近年推動「Learn for Life」教育理念，強調終身學習與探究實踐。課程設計大量採用問題導向學習與跨領域學習，鼓勵學生從真實情境中尋找問題、分析問題並提出解決方案，同時也要求教師從知識傳授者轉變為學習引導者。

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