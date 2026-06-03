黑暗中追光！南一中全盲生蘇漴瑋獲向陽獎 用堅毅寫下精彩青春

全盲學生蘇漴瑋（右3）憑藉堅定的意志與樂觀進取的精神，獲得向陽獎的肯定。（台南一中提供）

台南一中全盲學生蘇漴瑋憑藉堅定意志與樂觀進取的精神，榮獲象徵逆境奮發的向陽獎肯定，不僅曾獲總統教育獎奮發向上獎、台南市市長盃語文競賽演說第1名，畢業前夕再傳捷報，獲得國文寫作優勝獎及語文優異獎學金，以優異表現為高中生涯畫下亮眼句點。

蘇漴瑋自幼因雙眼視網膜剝離而失明，從小生活在沒有光影的世界裡，然而，眼睛看不見，卻從未限制他追逐夢想的腳步，面對身體上的挑戰，始終保持積極樂觀的態度，在家人長年細心陪伴與支持下，逐步培養獨立能力，勇敢迎向人生每一道難關。

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從國小到高中，蘇漴瑋始終認真投入課業學習，也不斷突破自我，積極參與各項競賽，尤其在語文領域展現過人天賦，透過閱讀、思考與表達累積深厚實力，屢次在各類比賽中脫穎而出。對他而言，視力的缺憾從來不是退縮的理由，而是激勵自己持續前進的力量。

台南一中輔導室主任黃立欣表示，蘇漴瑋一路走來克服視覺障礙帶來的種種挑戰，無論在學習或生活上都保持正向態度與旺盛求知精神，不僅是同學們學習的榜樣，也充分展現南一中學生勇於追夢、永不放棄的精神。

台南一中2日舉行畢業典禮，現場瀰漫著感恩與不捨的氛圍，畢聯會主席王柏灃代表畢業生致詞時表示，人生其實很像高中生活，許多以為會一直存在的人事物，轉眼就成為回憶，感謝師長的教導與家長的支持，讓大家有機會探索興趣、尋找方向，並找到屬於自己的那一道光；也讓人生不再是匆忙趕路，成為一段值得珍藏的旅程。

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