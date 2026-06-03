彰化福興母子3人出門要爬「垃圾山」 自費求助村長清理原因曝

彰化縣福興鄉一處透天厝是垃圾屋，母子3人都要用爬的進出。（許漢宗提供）

彰化縣福興鄉有一處垃圾屋住有母子3人，母親天天在鹿港市區撿垃圾囤積，塞爆透天厝一、二樓，光是今年就被檢舉2次開罰，母子照樣用爬的進出家門，無視老鼠蟑螂滿地跑。不過橋頭村長許漢宗日前卻突然接到垃圾屋求助電話，原來是水管破了，水電師傅無法入屋修理，讓屋主兒子願意自費請人清理。

許漢宗表示，這間垃圾屋是透天厝，除了屋內一、二樓塞滿垃圾與雜物外，連屋外也都堆滿了垃圾，老鼠蟑螂滿地跑，鄰居長期抱怨不已，今年因為被環保局開罰，也未限期改善，最後出動清潔隊強制執行，把屋外的垃圾與雜物載運3車次，屋主還要負擔清潔隊的清運費用。

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許漢宗強調，由於垃圾屋內的垃圾，無法強制執行，屋主與2名兒子進出都要用爬的，前幾天屋主兒子主動找上他，請他幫忙找人來清理垃圾，所有費用願意負責。他一問之下才知道，原來是垃圾屋的水管破了，水不斷冒出，屋主兒子找人來修，但水電師傅到場一看，竟然要爬過垃圾山進去屋內，師傅馬上回絕。

為了趕快修理破掉的水管，屋主兒子請村長快點找人來清運垃圾，趁著白天母親出門撿回收與垃圾時來清理，許漢宗馬上找來清運，出動小型夾子挖土機，先夾出一樓的垃圾，再委請民間清運業者來清走當天的垃圾；由於一樓垃圾從地板塞到天花板，大約清了10車才清完，終於可以看到樓梯了。

環保局表示，這處垃圾屋因為屋外也囤積大量垃圾，在今年1月開單告罰1200元，在今年3月複查未改善，再開單告罰2400元，並限期改善，在期限已到又未改善，由福興清傑隊強制執行3車次，代執行費為1萬6800元。

彰化縣福興鄉一處透天厝是垃圾屋，母子3人都要用爬的進出，日前終於請村長幫忙找人來清運，自費清除一樓的垃圾。（許漢宗提供）

彰化縣福興鄉一處透天厝是垃圾屋，清運出約10台車垃圾，終於讓一樓清空，但二樓還是堆滿垃圾。（許漢宗提供）

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