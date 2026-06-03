高級中等學校學力鑑定考試簡章公告，報名費全免。（資料照）

自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試每年舉辦1次，分為普通型及技術型高級中等學校2梯次。教育部表示，今年由桃園市政府教育局主辦，普通型高級中等學校將於10月4日舉行，技術型高級中等學校則於10月18日辦理，全部免報名費。

該鑑定考試制度是為落實鼓勵失學國民自學進修，透過自我實踐以提升社會競爭力，也更利於工作與升學需要。國教署指出，今年普通型高中學力鑑定考試共分6個考區，技術型高中學力鑑定考試共分3個考區。普通型高中學力鑑定考試報名日期自8月14至17日止，技術型高中學力鑑定考試報名日期自8月24至9月11日止。

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普通型高中學力鑑定考試科目為國文、數學、英文、自然學科（物理、化學、生物及生活科技）、社會學科（歷史、地理及公民與社會）等5科，以現行普通型高中114學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍；技術型高中學力鑑定考試科目為國文、英文、生活領域學科（計算機概論、生涯規劃及法律與生活）等3科，以現行技術型高中114學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍。

有關計分方式，每科滿分為100分，均以60分為及格；報名時持有效期限內身心障礙證明或各級主管機關「特殊教育學生鑑定及就學輔導會」所開立有效期限內之中等教育階段身心障礙學生鑑定證明之學生，不論是參加普通型或技術型高中學力鑑定考試，各科成績均可獲加25%。

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