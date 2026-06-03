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    熱到融化？台南衝破38度「測速牌字體變形」網驚呼：以為是AI

    2026/06/03 14:14 即時新聞／綜合報導
    台南市安南區一處「常有測速照相」的警示牌因字體產生扭曲引發關注。（圖擷取自台南式臉書）

    台南市安南區一處「常有測速照相」的警示牌因字體產生扭曲引發關注。（圖擷取自台南式臉書）

    中央氣象署昨（2）日針對9縣市發布高溫資訊，台南市更是亮起代表氣溫將達38度以上的「橙色燈號」，全台最高溫更落在台南玉井達39.1度。台南在地粉專曬出1張奇特照片，只見紅綠燈旁的黃色「常有測速照相」警示牌，字體疑因天氣太熱而融化扭曲，離奇畫面引發熱烈討論。

    臉書粉專「台南式 Tainan Style」昨日PO出這張位於安南區海佃里國安街56巷的照片，只見紅綠燈旁的警示牌「常有測速照相」6字居然剝落變形，忍不住驚呼「一開始還以為這塊牌子是手寫的，沒想到是台南已經熱到字融化了」。

    照片曝光後隨即引爆網友熱議，由於字體扭曲得太過怪異，不少人第一時間甚至懷疑是AI生成故意惡搞，沒想到居然是真實場景，紛紛留言笑稱「熱成了AI生成的樣子」、「這字熔到像AI產生的」、「連字也熱到不行」、「熱的太誇張」。

    不過，現場也有網友認為，這並非鐵牌上的烤漆融化，而是因為該告示牌屬於「工程貼紙」工法，「這個可能是色貼脫落了！」、「不是融化，是貼紙掉了」。

    根據《壹蘋新聞網》報導，台南市交通局交管科長劉昆和出面說明，該處的確有這塊告示牌，不過該牌面已經使用超過10年時間。舊式的告示牌是以貼紙方式製作文字，而非現今使用的印刷技術，因此才會出現脫膠情形。同時強調，目前已經派員將該塊毀損的告示牌進行拆除，後續也會全面巡視周邊道路有無類似的舊式牌面。

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