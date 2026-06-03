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    首頁 > 生活

    武陵高中風波未完待續 學校發聲明譴責網路霸凌

    2026/06/03 11:54 記者周敏鴻／桃園報導
    武陵高中針對風波發表學校聲明。（資料照）

    武陵高中針對風波發表學校聲明。（資料照）

    桃園市武陵高中畢業生喊市長張善政「新店市長」，事後遭國民黨桃園市議員詹江村攻訐，引發風波，武陵高中今天發表學校聲明指出，已有學生承受來自網路社群的人身攻擊、謾罵、騷擾及心理壓力，任何形式的網路霸凌、肉搜獵巫或針對學生的不當攻擊，都不利於教育價值的實踐，也是學校當所捍衛。

    學校表示，武陵高中創校71年來，無數師生、家長及校友共同努力，建立了聲譽與社會信任，是全體武陵人共同珍惜與守護的資產；市長張善政6月1日受邀蒞臨畢業典禮，為獲獎同學頒獎並給予畢業祝福，典禮全程秩序良好、氣氛溫馨和樂，師生與來賓熱情參與並順利完成各項活動，為畢業生留下珍貴而美好的回憶。

    聲明指出，學校尊重社會各界對公共事務表達意見的權利，也理解不同立場之間可能存在不同觀點；然而任何對教育現場的評論，都應建立在完整事實與理性討論的基礎之上；個別事件或單一學生的言行，不應被無限擴大或過度詮釋為對整體學生群體、教師專業或學校教育成果之評價。

    「尤其令校方關切的是，過程中已有學生因此承受來自網路社群的人身攻擊、謾罵、騷擾及心理壓力。」聲明指出，學生仍處於學習與成長階段，面對公共議題的討論與不同意見，本應是民主社會的重要學習歷程，任何形式的網路霸凌、肉搜獵巫或針對學生的不當攻擊，都不利於教育價值的實踐，也是學校當所捍衛；針對此次事件，學校已主動關懷相關學生，提供必要之輔導與支持，並持續了解學生狀況。

    武陵高中針對風波發表學校聲明。（武陵高中提供）

    武陵高中針對風波發表學校聲明。（武陵高中提供）

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