今年碳費收49.7億元 水泥鋼鐵共5.3億、估房價影響輕微

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀（右2）統計，台灣碳定價制度第1年收取費用共49.7億元，迎來歷史里程碑。（記者吳柏軒攝）

環境部透過碳定價制度，推動產業節能減碳，去年啟動、今年5月正式收費，今（6月3日）公布全國碳費金額，共收到49.7億多元，其中半導體業繳22億元最多，電力業繳6.35億元次之；外界先前憂收碳費會漲房價5％，但今日數據顯示，鋼鐵業繳4億、水泥業繳1.3億元，共5.3億元，與營建業年度生產總額破兆元規模相比，影響輕微。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，碳費規定年排放量2.5萬公噸CO2e的列管產業，要依規定繳費，2025年起徵、今年5月底前正式繳費，總計全國461廠繳費、收到49.7億多元，其中半導體123廠繳22.07億元，占比最大，其次是電力供應業6.35億元，再次是化學原材料製造業5.46億元。

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而很多業者抱怨收碳費會造成房價上漲，蔡玲儀說，今年碳費鋼鐵製造業共繳4.01億元，水泥及其製品製造業1.3億元，合計約5.31億元，影響房價輕微；環境部長彭啓明解釋，鋼鐵並非全供營造，許多水泥原料也採進口，過去曾有營建業大老一直講房價因碳費漲5％，可能是不清楚碳費機制，但營建最大成本仍是土地，與未來缺工隱憂，非碳費所致。

目前台灣每公噸排碳要繳300元，但企業可提出自主減量（減碳措施）計畫，來申請碳費優惠費率，蔡玲儀說，去年共430廠申請、402廠通過，有64廠達每噸50元優惠，338廠達100元優惠，28廠則是撤案、駁回或廢止，主因是經濟發展好或自認無法達標，回到繳300元；然而從中計算減量措施，光是企業轉換低碳燃料就達2631萬噸，環境部長彭啓明估算，到2030年承諾減量共計4745萬噸，效益達1500億到3千億元規模。

針對49.7億元碳費應用，蔡玲儀說，以成立基金管理，將專款用於溫室氣體減量與氣候調適，初期規劃20億元補助事業及地方政府進行減量，5億元則提供綠色金融3.0的優先核貸利息補貼，也規劃2億元給國發會推動公正轉型補助；彭啓明補充，5億元利息補貼，是幫企業減量措施所申請的貸款，貼息約1％，但估可帶動30億元效益。

環境部長彭啓明（右）強調，碳費制度重點不在於收費，而在鼓勵產業界節減碳。（記者吳柏軒攝）

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