原民青年對話8日22至23日登場 即起至7/17受理報名

桃園市政府原住民族行政局將於8月22、23日舉辦原住民族青年對話活動。（記者謝武雄攝）

桃園市是原住民第二故鄉，原住民人口數已經超過9萬，原住民族青年於城市與部落之間的身分流動與認同議題，也成為重要議題，為此，桃園市政府原住民族行政局將於8月22、23日（週六、日），舉辦「族群認同不是答案，而是一條路」原住民族青年對話活動，18至45歲間原住民族青年（設籍、就學、工作於桃園市優先）皆可報名，電話03-3322101轉6686。

原民局官員表示，活動為回應當代原住民族青年於城市與部落之間的身分流動與認同議題，透過對話、交流及議題討論，引導青年重新理解自身文化位置與族群角色，並思考青年於城市生活中的行動可能，進而強化文化連結、族群認同及公共參與能力。

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原住民族青年對話活動，於8月22、23日在桃園市政府青年事務局、古華花園飯店舉行，活動採線上報名方式，可連結Google 表單報名（ https://reurl.cc/X2yvR7），活動人數40人，即起至7月17日前受理報名，額滿為止，活動費用全免，全程參加課程者，還可獲得市價300元7-11實體商品卡。

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