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    首頁 > 生活

    曾國棻推廣纏花、吳政男粧佛傳藝 張善政授證2無形文資保存者

    2026/06/02 22:59 記者李容萍／桃園報導
    桃園市長張善政（中）頒發桃園市無形文化資產「纏花」及「粧佛」項目登錄證書，予保存者老師曾國棻（右二）、吳政男（左二）。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（中）頒發桃園市無形文化資產「纏花」及「粧佛」項目登錄證書，予保存者老師曾國棻（右二）、吳政男（左二）。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政今（2）日頒發桃園市無形文化資產「纏花」及「粧佛」項目登錄證書予保存者老師曾國棻、吳政男。張善政表示，纏花與粧佛皆為珍貴的傳統工藝，曾國棻、吳政男長年投入工藝創作與傳承工作，致力保存與傳承重要傳統文化，讓珍貴工藝得以延續並發揚光大。

    53歲的纏花保存者曾國棻，長期投入校園與社區教學，推廣纏花藝術，師承陳惠美與謝雅秀熟習「閩式」春仔花及「客家」纏花技藝，涵蓋供花、粄花、盤花等多種形式。他表示，纏花在台灣傳統工藝中屬較小眾的技藝，早期多運用於常民文化，與喜慶、婚嫁及各類禮俗文化密不可分。此次獲市府登錄認定為文化保存者，深感榮幸，期盼透過授證機會，讓更多民眾認識纏花細膩獨特的工藝之美，進一步看見傳統文化的珍貴價值。

    56歲的粧佛保存者吳政男，16歲投入雕刻學徒行列，拜師在桃園福州派賴榮春師父門下，先後在桃園、大溪擔任雕刻師傅，擔任大溪國寶級木雕大師吳榮賜木雕工作室首席助手兼工作室主任。他說，粧佛工藝與民間信仰及廟宇文化息息相關，民眾於廟宇或家中供奉、參拜的神尊神像，皆蘊含粧佛工藝的技法與精神。他目前也在華梵大學及中國文化大學木雕班任教，期盼粧佛等傳統技藝能夠持續保存、傳承並創新發展。

    文化局長邱正生表示，曾國棻熟稔傳統「閩式」春仔花、及「客家」纏花，包含供花、粄花及盤花等纏花形制與技法，透過色彩運用及造型表現，充分展現地方族群文化特色；吳政男從事粧佛工藝逾40年，承襲福州派粧佛技藝，專精木雕、粉線、彩繪與安金等工法，作品展現民間傳統信仰的豐富樣貌及地方特色。兩位老師皆長期投入教學及教育推廣工作，在傳統工藝研究、創作實踐、人才培育及傳承推廣等方面均成果豐碩，對文化保存貢獻卓著。

    吳政男藝師承襲福州派粧佛技藝，專精木雕、粉線、彩繪與安金等工法。（桃市文化局提供）

    吳政男藝師承襲福州派粧佛技藝，專精木雕、粉線、彩繪與安金等工法。（桃市文化局提供）

    吳政男藝師承襲福州派粧佛技藝，專精木雕、粉線、彩繪與安金等工法。（桃市文化局提供）

    吳政男藝師承襲福州派粧佛技藝，專精木雕、粉線、彩繪與安金等工法。（桃市文化局提供）

    曾國棻藝師推廣纏花藝術，師承陳惠美與謝雅秀熟習「閩式」春仔花及「客家」纏花技藝，長期在校園及社區教學，傳承傳統工藝精神。（桃市文化局提供）

    曾國棻藝師推廣纏花藝術，師承陳惠美與謝雅秀熟習「閩式」春仔花及「客家」纏花技藝，長期在校園及社區教學，傳承傳統工藝精神。（桃市文化局提供）

    曾國棻藝師長期在校園及社區教學，傳承傳統工藝精神。（桃市文化局提供）

    曾國棻藝師長期在校園及社區教學，傳承傳統工藝精神。（桃市文化局提供）

    曾國棻以纏花技藝恭製台灣首座纏花媽祖。（記者李容萍攝）

    曾國棻以纏花技藝恭製台灣首座纏花媽祖。（記者李容萍攝）

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