金門中正國小鼓吹隊赴歐演出 桃機快閃展現臺灣傳藝風采

金門縣中正國小的鼓吹隊今晚啟程前往捷克參與國際文化交流活動，出發前在桃園機場第二航廈出境大廳快閃演出，以嗩吶、哨角及鑼鼓展現臺灣傳統藝術魅力。（記者朱沛雄攝）

金門縣中正國小的鼓吹隊今晚啟程前往捷克參與國際文化交流活動，出發前在桃園機場第二航廈出境大廳快閃演出，以嗩吶、哨角及鑼鼓展現臺灣傳統藝術魅力，高昂樂聲吸引不少旅客駐足圍觀。

中正國小鼓吹隊受外交部駐捷克代表處邀請，今晚啟程赴捷克參與國際文化交流活動「使館節」，與來自全球50多個國家的表演團隊同台演出，為此次唯一代表臺灣的團隊。成立逾30年的鼓吹隊，今年創下全國民俗運動匯演11連霸特優佳績，持續透過教育與傳承，讓金門鼓吹樂走向世界。

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中正國小校長陳為信表示，許多隊員來自弱勢、單親及新住民家庭，透過鼓吹樂找到自信與舞台，此行將以《念故鄉》、《台灣尚勇》等曲目於「使館節」展現金門鼓吹樂文化，並將前往捷克、奧地利校園交流，透過演出與互動交流，盼讓世界看見金門文化、認識台灣，也讓孩子在國際舞台上勇敢追夢。

校方表示，此次能夠前往歐洲交流不僅是孩子們努力練習的成果，更是推廣臺灣傳統文化的重要機會，感謝外交部、金門縣政府、桃園國際機場公司及財團法人昇恒昌基金會等各界單位支持，讓孩子們有機會站上國際舞台，向世界傳遞來自金門的文化能量與臺灣的人文風采。

鼓吹隊指導老師李麗娟說，「中正的『鑼』馬不是一天造成的！」，孩子們從每天清晨、放學後到晚上回家，繼續以鍋碗瓢盆代替樂器反覆練習，用汗水與毅力歷經一次次的演出與比賽磨練累積實力，終將金門深厚的文化底蘊一步步推向國際，發光發熱。

昇恒昌基金會表示，很榮幸能參與本次文化交流計畫，支持孩子們站上國際舞台，向世界展現臺灣傳統藝術與文化之美，未來也會持續協助更多孩子走向世界，讓臺灣的文化能量被更多人看見。

金門縣中正國小的鼓吹隊今晚啟程前往捷克參與國際文化交流活動，出發前在桃園機場第二航廈出境大廳快閃演出，以嗩吶、哨角及鑼鼓展現臺灣傳統藝術魅力。（記者朱沛雄攝）

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