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    首頁 > 生活

    台北國際電腦展登場 南科主題館攜手4廠商展現AI供應鏈實力

    2026/06/02 16:16 記者劉婉君／台南報導
    2026台北國際電腦展2日至5日舉行，南科管理局攜手4家廠商，在台北世貿1館的「南科主題館」，展現AI與半導體供應鏈實力。（圖由南科管理局提供）

    2026台北國際電腦展2日至5日舉行，南科管理局攜手4家廠商，在台北世貿1館的「南科主題館」，展現AI與半導體供應鏈實力。（圖由南科管理局提供）

    「2026台北國際電腦展（COMPUTEX）」於今（2）日起至5日，在南港展覽館及台北世貿1館展開，今年適逢成立30週年的國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，攜手4家廠商參展，展現從南台灣出發鏈結全球AI與半導體供應鏈的科技實力。

    南科管理局表示，COMPUTEX為全球指標性科技盛會，南科主題館設於台北世貿1館，聚焦AI應用、半導體檢測分析、雷射自動化、先進材料與光電感測等關鍵領域。

    新代集團結合旗下「正鉑雷射」的雷射銲接、自動化設備與智慧製造技術，投入AI伺服器分歧管精密加工與產線整合，推動自動化製程升級；「中佑精密」以真空氣體霧化技術生產高純度金屬粉末，並布局3D列印、生醫及航太等高階製造應用；「睿生光電」具備感測元件、閃爍體封裝與整機模組的完整研發製造能力，並發展IGZO動態檢測技術、軟性X光感測器與鈣鈦礦感測技術，積極拓展智慧醫療與精密工業非破壞性檢測應用；「汎銓科技」聚焦矽光子及共同封裝光學（CPO）檢測分析技術，並發展「MSS HG」測試平台，提供失效分析與研發驗證解決方案。

    南科管理局指出，全球AI算力快速發展，南科作為台灣高科技產業發展重要引擎，積極串聯半導體、精密製造、先進材料及智慧應用等關鍵產業，推動AI技術落地與產業升級，成為「AI人工智慧之島」的重要基地，結合嘉義到屏東各園區產業能量，強化台灣在全球AI供應鏈的競爭優勢。

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