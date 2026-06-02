熱天 台南玉井農會芒果冰品熱銷多2成

玉井區農會也有推出水果冰，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

「芒果故鄉」台南玉井芒果即將進入採收期，因天氣炎熱，玉井區農會的芒果冰品熱賣，包括芒果冰、芒果冰棒、芒果冰沙、芒果冰淇淋、芒果聖代、芒果雪糕都很搶手，業績比以往同期增加逾2成。

南市芒果栽種面積逾6850公頃，玉井有1627公頃，僅次於楠西，今年產量增加，能否紓解市場賣壓，內、外銷工作相當關鍵，玉井農會針對人氣最高的愛文，配合開辦「台灣下單、日本取貨」的服務，全力推廣。

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農會供銷部主任許秀玉表示，供貨日本的愛文芒果，品質分類為第一級，糖測12度以上，香甜可口，每箱5公斤，售價3400元，含空運、關稅，還有低溫宅配等費用；但沖繩、九州、北海道等離島，每箱得再加收350元運費。

玉井農會「熱情小子」冰館今年度開始推出鮮果芒果冰後，遊客持續湧至，週休假日更是人潮塞爆，芒果乾、芒果布丁、芒果大福、芒果杏仁豆腐、芒果千層蛋糕等點心也很受歡迎。

許秀玉說，「熱情小子」緊鄰中正路鬧區，與業者們串連成冰店一條街，一起拚觀光促進地方經濟。

遊客湧至，玉井區農會的芒果冰熱賣。（記者吳俊鋒攝）

玉井老街商圈湧入吃芒果冰的人潮。（記者吳俊鋒攝）

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