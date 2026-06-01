4豪車闖玉山登山口每車罰3000 國家公園署長：不服氣可申訴

國家公園署署長王成機（右三）表示，已對違規闖玉山塔塔加登山口的4輛豪車車主開罰。（記者吳亮儀攝）

上週五（5月29日）有4輛豪車直闖玉山塔塔加登山口，被登山客目擊，引發各界抨擊特權違規。內政部國家公園署署長王成機今天（1日）表示，已對違規車輛車主開罰最高3000元，「如果車主不服氣，可以來申訴」。

若要攀登玉山或到塔塔加遊憩，車輛只能停在上東埔停車場周邊，徒步或搭乘園區接駁車前往塔塔加登山口，僅公務車、研究人員用車可以直接開到塔塔加登山口，私家車無法進入。

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上週五4輛豪車包括保時捷、賓士大G等直衝塔塔加登山口，被登山客砲轟並錄影放上網，引發眾怒。負責管制的保七總隊第六大隊坦承作業疏失並致歉，原因是值班員警因一時基於單位情誼，未依「玉山國家公園專用道路管制注意事項」審查要件，直接讓4輛私家車駛入玉山登山口管制區。

事後確認違規者是吳鳳科技大學助理教授葉國献一行共16人，其中有10人是馬來西亞人、6名本國人，馬來西亞獅子會成員來台灣參加會議，葉男開車帶他們直衝塔塔加登山口參觀。

王成機今天參加國家公園署舉辦的「2026台灣國家公園馬拉松」開跑記者會，會後接受媒體訪問時表示，監視器都有拍到4輛車的車牌，都已經依「國家公園法」相關規定辦理裁罰，每輛車最高可處3000元罰鍰，「如果車主不服氣，依規定可向處罰機關提出申訴或陳述意見」。

王成機表示，之後會再和保七大隊了解更詳細狀況，並避免以後有類似情況發生。至於外界質疑，同樣也是管制區內的「鹿林山莊」是否也被特權入住？王成機強調「絕對沒有」。

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