新北敬老卡明年起逐步納入健檢、消費 2029年實現點數累積

新北市長侯友宜（備詢台前）宣布，敬老愛心卡採取「分階段、穩健推動」的方式。（記者黃政嘉攝）

新北市議會國民黨團今進行總質詢，在敬老愛心卡規劃，新北市長侯友宜宣布，已完成敬老愛心卡整體評估規劃，決定採取「分階段、穩健推動」的方式，逐步擴大服務功能，除了交通補助外，明年起逐步納入醫療健檢、休閒活動及民生消費通路，並計畫分兩年全面換發二代卡，2029年實現「點數累積」功能，明年預計投入經費達60億元。

侯友宜表示，市府與相關業者及悠遊卡公司密集研商，規劃出階段性的擴大方案，讓敬老愛心卡轉型為促進健康老化的重要工具。首波今年7月起，除了提高點數至600點，新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費，以鼓勵長輩走出家門、增加社會參與及運動機會。

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明年上半年，開放復康巴士、市立聯合醫院與衛生所健康檢查，含高齡換照健檢、觀光巴士（含景觀雙層觀光巴士）及溫泉等項目，透過交通、健康促進及休閒活動等面向，讓敬老愛心卡不只是福利，更成為促進長輩健康老化的重要工具。

明年下半年則將擴大至農會、藥局及超商等消費通路，並採鼓勵業者自由加入方式辦理，為兼顧政策初衷，消費通路將設有每月300點的使用上限，讓長輩在日常生活中享有更多便利，也兼顧政策目的與資源效益。

對於長輩關心的點數累積機制，侯友宜表示，由於現行一代卡片容量不足，無法支援紀錄累積功能，必須全面升級為二代卡，市府已規劃於兩年內完成系統建置與二代卡全面換發，換二代卡經費共需9億元，預計於2029年實施點數累積機制。

侯友宜表示，這段時間，社會局與專家學者討論，並與悠遊卡公司開了16次會議，上週才得到最後結果，他強調，照顧長輩不只是福利政策，更是城市責任，市府將在財政永續與照顧長者之間取得平衡，透過循序漸進的措施，將敬老愛心卡從單純的「交通補助」轉型為支持健康、便利與幸福生活的全方位政策工具。

國民黨團書記長陳儀君說，敬老卡是長輩最有感政策之一，希望藉此讓長輩提前瞭解政策方向；市議員黃心華說，侯市長讓敬老卡能彈性、多元使用，相信市民都會受惠，他為侯友宜拍拍手。

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