埔里酒廠退休員工赴全台首座酒神廟感恩祭神 921大火救酒甕回憶多

埔里酒廠廠長吳政憲（前排中）等人，率退休員工到酒神廟祭酒神。（記者陳鳳麗攝）

全台首座酒神廟位於埔里酒廠內，今年滿30年，廠方今天邀請退休多年的老員工回娘家，並一起祭祀酒神「杜康」，感謝酒神庇佑員工健康又順利，86歲的退休員工余元五說，很多退休員工經歷過921大地震，當天酒廠發生大火，地下倉庫未被波及，大家不顧安危搶救地下倉庫的酒，至今仍記憶猶新。

埔里酒廠1995年轉型開放為觀光酒廠，隔年即設立全台第一座酒神廟，並舉辦酒神祭活動，酒神廟今年設立剛好滿30年，新任廠長吳政憲多年前也在該廠擔任廠長，剛調回埔里酒廠的他，邀請退休老員工回娘家團聚，並一起祭祀酒神。

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今天有40多位退休老員齊聚，他們看到供桌上擺滿紹興肉包、紹興便當均露出會心一笑，因為這是當時員工加班趕釀酒，女員工貼心地用配送的紹興酒當佐料，製作紹興肉包、米糕、便當，讓加班的同事止飢，因為口感特別，後來不只祭酒神，也開發成為另類的酒類副產品。

現年86歲的余元五，在埔里酒廠工作46年，退休已20年，他說，從台中高工畢業就進入酒廠工作，同事們都有使命感，921大地震發生時酒廠發生大火，儲酒庫倒塌，上百萬甕紹興酒毀損，而當時廠內地下倉庫沒被波及，員工們奮力搶救地下倉庫的酒，比搶救自己財產還賣力。

台灣首座酒神廟，供奉的是酒神杜康。（記者陳鳳麗攝）

退休20年的86歲余元五，難忘921大地震，大家搶救酒甕的時刻。（記者陳鳳麗攝）

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