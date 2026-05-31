埔里囡仔追航空夢 攜手K董張國煒「同飛」

國立暨大附中洪以理（右），憑藉對飛行的熱情勇敢追夢，不僅見到偶像星宇航空董事長張國煒（左），還一同進入模擬機「同飛」。（圖擷取自暨大附中臉書）

南投沒有機場，但埔里國立暨大附中洪以理因對飛機情有獨鍾，不僅鑽研航空知識，還熱衷飛行模擬器，並獲南投縣獎學金出國學英文，錄取上澳洲3所航空相關大學，最近更與偶像「K董」、星宇航空董事長張國煒相見歡，2人還進模擬機「同飛」，洪即便學業並非頂尖，但憑藉信念努力不輟，勇敢實現機師夢。

洪以理從小喜歡飛機，不只會找相關書籍充實知識，還會開飛行模擬器，個性質樸溫和的他，坐進駕駛座就像變個人，開心沉浸在自己的飛行宇宙，長大還會自己搜尋資料，請父母陪著一起去桃園機場看飛機，還認識各種機型。

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但他不只是航空迷，更對機師夢有著過人的堅持，不僅科展鑽研飛行，還努力學習英文，去年申請到南投縣政府出國獎學金，暑假到菲律賓學英文，之後還自己申請上澳洲3所航空相關大學。

暨大附中校長黃方伯表示，最近在縣府教育處的協助下，洪以理順利見到偶像張國煒，張不僅勉勵他要努力成為機師，2人更進入造價5億元的飛行模擬機「同飛」，讓洪興奮不已，直呼美夢成真。

黃方伯說，洪一路堅持飛行夢，縱使學業不是頂尖，還在沒有機場的南投，但仍一步步累積知識與能量，踏實朝著夢想前進，就連想送航空書籍給他，洪還說幾乎都看過了，過人的飛行熱情可見一斑。

南投雖然沒有機場，但國立暨大附中洪以理（左），憑藉對飛行的熱情勇敢追夢，並與偶像星宇航空董事長張國煒（右）相見歡。（圖擷取自暨大附中臉書）

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