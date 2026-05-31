桃園小烏來宇內溪戲水區6/6起開放 導入智慧監控

桃園市復興區小烏來「宇內溪戲水區」將於6月6日至9月28日開放，桃園市政府風景區管理處表示，期間的6月及9月，只在例假日、休假日及國定假日開放；7、8月除週二公休外，其餘平、假日都開放，時間都是從上午9時到下午4時。（桃園市政府風景區管理處提供，中央社）

桃園復興區小烏來「宇內溪戲水區」將於6月6日至9月28日開放，桃園市風景區管理處今天表示，已完成河床整治及設施優化，並首度導入智慧監控輔助系統，提升戲水安全。

桃園市風景區管理處發布新聞稿表示，宇內溪戲水區去年啟用溫泉池後，與天空步道、天空繩橋及龍鳳瀑布並列「小烏來四寶」，從桃園市觀光發展基金會接手營運後，曾創下單日逾1500人次到訪紀錄；今年除持續配置在地救生人力，更結合科技監控強化水域管理。

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桃園市政府風景區管理處長廖育儀說，基金會自5月26日起展開河床整理，並重新規劃淺灘戲水區、親子戲水區及水上遊樂區，滿足不同年齡層遊客需求，打造多元戲水空間。期間的6月及9月，只在例假日、休假日及國定假日開放；7、8月除週二公休外，其餘平假日都開放，時間都是從上午9時到下午4時。

廖育儀指出，戲水區今年重新開放後，除在安全措施升級，也新增5台吹風機供民眾使用；基金會在今年初透過冬季主題活動串聯宇內溪溫泉與小烏來風景特定區周邊景點，期盼提供遊客安全戲水場所，也帶動小烏來整體觀光發展。

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