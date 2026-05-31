產地直送尚青！ 南方澳黑鮪魚大台北都會區也吃得到

除了屏東東港之外，宜蘭南方澳也有生產品質優良的黑鮪魚。（記者賴筱桐攝）

宜蘭縣政府為推廣國產優質水產品，提升漁獲產值，今天（31日）在板橋區農會舉辦黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀多元推廣行銷活動，現場分切1條重達168公斤的黑鮪魚，展現精湛刀工。板橋區農會超市將設置太平洋黑鮪魚專櫃，預計2週後上架，讓大台北地區的消費者享用產地直送的鮮美滋味。

出席活動的漁業署署長王茂城指出，許多保育團體批評台灣只有海鮮文化、沒有海洋文化，這是錯誤觀念，黑鮪魚屬於全球性洄游魚類，30年前公海捕撈沒有明確規範，全盛時期1年可以抓8000尾，但各國爭相捕撈，造成漁業資源不斷減少，大約15年前訂定國際管理規範，我國捕撈黑鮪魚的配額是每年1900噸，但還是超捕300多噸，被國際組織列為檢討對象。

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王茂城表示，目前捕撈黑鮪魚的船隻必須取得漁業署作業許可，1航次上限15尾，且捕獲時要同步透過海上衛星通報、做紀錄，也要剔除魚鰓，對漁民來說付出很高的作業成本，但也證明台灣漁民都是在政府合法、合規的前提下，提供漁業永續經營的漁產品。

宜蘭縣政府秘書長吳志宏表示，南方澳擁有深厚漁業歷史與文化，也是黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀等高經濟價值魚種的重要生產基地，每年4到6月為黑鮪魚產季，有「北蘇澳、南東港」之稱，今年4月11日拍賣南方澳第一鮪重達276公斤，黑鮪魚因肉質鮮美、油脂分布細緻，且富含多元不飽和脂肪酸，深受市場青睞，盼藉由推廣活動，讓更多民眾認識國產漁產品的美味與價值。

板橋區農會理事長郭進源說，農、漁業一家親，漁民冒著生命危險出海捕魚，就是希望消費者品嘗到新鮮美味的漁產品，板橋農會超市將設置1個黑鮪魚專櫃，透過產地直銷模式，把「尚青」的黑鮪魚送到消費者手中，民眾不用再大老遠跑到宜蘭或屏東品嘗。

除了今日行銷活動，蘇澳區漁會將於6月7日在台北花博農民市集、6月14日在台北希望廣場，舉辦黑鮪魚、黃鰭鮪、鬼頭刀等漁產品促銷推廣活動。

蘇澳區漁會今天在新北市板橋農會前舉辦黑鮪魚、黃鰭鮪、鬼頭刀等多元漁產品行銷活動。（記者賴筱桐攝）

活動現場分切1條168公斤的黑鮪魚，展示精湛刀工。（記者賴筱桐攝）

現場販售南方澳生產的漁產品，吸引消費者購買。（記者賴筱桐攝）

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