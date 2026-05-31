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    首頁 > 生活

    嘉縣溪口崙禾盃Battle踢毽、打陀螺、扯鈴 傳承在地民俗文化

    2026/05/31 14:26 記者王善嬿／嘉義報導
    溪口鄉崙禾盃民俗體育文化活動邁入第4屆，展現民俗體育傳承成果。（記者王善嬿攝）

    溪口鄉崙禾盃民俗體育文化活動邁入第4屆，展現民俗體育傳承成果。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣溪口鄉第4屆崙禾盃民俗文化體育活動「逗陣來BATTLE」今上午登場，除有溪口國小及國中的全國冠軍隊伍表演踢毽子、陀螺競技，還設計闖關活動，讓親子家庭Battle扯鈴、踢毽、陀螺等傳統童玩，小孩、長輩老少同樂，傳承在地民俗文化。

    嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、溪口鄉長孫維聰等人與會，日本台灣交流協會高雄事務所副所長枝憲一郎也到場共襄盛舉。

    崙尾社會企業股份有限公司董事長陳梧桐是「溪口囡仔」，返鄉發現故鄉人口老化、農村荒蕪，經四處奔走，重振溪口蘆筍農業留住青年，同時推動「橄仔獅陣」等民俗體育，每年舉辦崙禾盃民俗文化體育活動，讓學習傳統技藝的年輕一代有表演機會。

    翁章梁表示，溪口廟宇出名，具有深厚民俗體育文化底蘊，因人口外流嚴重、傳統技藝凋零，陳梧桐出身溪口，外出打拚、事業有成後返鄉推動地方創生，傳承民俗體育文化，又導入產業來回饋家鄉，十分有心，感謝他為溪口的付出。

    陳梧桐說，村落人口老化、年輕人外移，長輩容易感到孤單，藉由崙禾盃活動讓村落居民一起湊熱鬧，還希望吸引外地遊客來到村落、認識在地文化。

    陳梧桐表示，溪口民俗體育推廣數年，已有初步成果，經找來老師傅傳承年輕學子「橄仔獅陣」技藝組「崙禾美地創生武獅團」，今年參加台灣燈會「Team Taiwan」大遊行。

    他說，今年崙禾盃安排崙尾長輩組成的「千歲團」、溪口國中口琴隊及踢毽、陀螺競技、扯鈴等表演，以及農特產園遊會、食農教育及體驗蘆筍產業種植。

    溪口國小學生表演花式踢毽。（記者王善嬿攝）

    溪口國小學生表演花式踢毽。（記者王善嬿攝）

    溪口國小與國中生的陀螺競技表演，贏得滿堂彩。（記者王善嬿攝）

    溪口國小與國中生的陀螺競技表演，贏得滿堂彩。（記者王善嬿攝）

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