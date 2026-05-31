雲林猴害頻傳 張麗善允積極防治

雲林山區常有台灣獼猴出沒甚至影響當地生活環境，不少居民盼能解決猴害問題。（資料照）

雲林山區常有台灣獼猴出沒，民進黨縣議員張維崢在議會質詢，提及4月中旬林內有民眾陳情遭猴子抓傷，初判為人為餵食、驚嚇猴群，希望縣府可針對猴害做出相對應辦法，甚至增設告示牌宣導民眾。縣長張麗善允諾，會多加裝或更新老舊告示牌，也會與中央共商防治，對猴群有效管控。

張維崢指出，雲林林內、古坑、斗六等山區，常出現台灣獼猴，以林內鄉而言，猴子常出現在湖本、林茂、林南、林中、林北、坪頂等村落，4月15日有林南村長輩陳情，被2隻猴王隨機性攻擊，導致他右腿出現4處傷口，令該名長輩及家屬大嘆，猴群常進入村落擾人安寧，居住安全何在。

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張維崢表示，他與當地民眾初步了解後，判斷應是先前有登山客可能持登山杖，看見猴群後可能不了解猴子習性，因此持杖驅趕，讓猴子心生怨懟後，轉而攻擊當地民眾。如今猴子甚至更大膽跑進宮廟內，拿取信眾供品，跟過去覓食行為大不相同，起因也有部分愛護動物人士會餵食所導致。

張維崢強調，現在雖有電圍網等方式可以驅猴，不過建立民眾與猴子不親近、不干擾、不餵食的原則更重要，才有機會讓猴子不會過度依賴人類給予的生活，目前鄉內除台3線馬路外有警告標語，如登山步道口的告示牌，可能因為老舊或標示不清，因此遊客也可能疏於注意，因此希望縣府可以增設告示牌，並討論出更積極的防治猴群作為。

張麗善表示，目前會將老舊、標示不清告示牌更新或增設告示牌，盼能將宣導作用普及化，降低人為干擾行為，而中長期防治作為，因目前礙於野生動物保護法，捕捉到猴子後只能擇處放生，是否可以增闢安置點或者結紮後放生，降低猴群繁殖，也會進一步將目前所遇到的問題，與中央共商有利的防治方法，盼對猴群有效管控。

張維崢指出，提醒民眾告示牌目前僅剩台3線道路較新，其他地方可能老舊或標示不清，希望縣府可增設、更新。（圖由張維崢提供）

民眾遭受猴子攻擊向議員陳情，希望縣府可以就猴子問題，提出解決辦法。（圖由張維崢提供）

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