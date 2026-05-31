《擎鎮北疆》融合戰地文化與景觀美學 打造觀光新亮點

陸軍東引地區指揮部「擎鎮北疆」公共藝術，30日舉行揭幕剪綵典禮。（圖由連江縣政府提供）

陸軍東引地區指揮部「上成功及武勝營區新建工程公共藝術設置計畫」， 昨天（30日）舉行揭幕剪綵典禮。指揮官馮少毅、鄉長林德建、鄉民代表會主席陳子驎、東引國中小校長鄭子駿，以及藝術家周承恩等人共同出席見證《擎鎮北疆》這座融合戰地歷史記憶與現代藝術美學的新地標。

《擎鎮北疆》設置於安東坑道旁坡地，地理位置優越，坐擁開闊視野。作品設計巧妙結合周邊「國家、榮譽、責任」牌樓、黑尾鷗雕塑及軍事地景，彼此相互呼應，共同構築出層次鮮明且氣勢恢宏的景觀軸線。

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馮少毅在《擎鎮北疆》揭幕典禮中表示，東引位處國土最前線，肩負守護北疆的重要使命，完善的營區環境除了提升設施品質，更能營造兼具人文關懷與友善氛圍的生活空間；而《擎鎮北疆》的落成，不僅是防區建設的重要成果，更展現東引地區指揮部理念與精神的里程碑。

林德建指出，《擎鎮北疆》是東引首座具規模的公共藝術作品，整體設計剛柔並濟，成功串聯安東坑道及周邊軍事景觀，不僅豐富東引觀光旅遊動線，也提升地方文化深度與軍事地景藝術價值，讓遊客得以更深入感受東引獨特的戰地文化與人文魅力。

周承恩分享創作理念時表示，《擎鎮北疆》的造型靈感源自忠義部隊隊徽中的「十二道閃電」意象，象徵國軍剛毅、迅捷與忠義精神。創作團隊進一步將此象徵符號融入東引獨特的幾何岩層地貌及山海景觀之中，展現守護疆土、堅定不移的力量與意志。

陸軍東引地區指揮部「擎鎮北疆」公共藝術，30日舉行揭幕剪綵典禮。（記者俞肇福攝）

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