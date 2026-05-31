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    首頁 > 生活

    乙未年西港香啟動 8聖筊選出王船寶（舟參）神榕

    2026/05/31 09:33 記者劉婉君／台南報導
    西港慶安宮舉行評桮儀式，選出乙未年香科的王船寶（舟參）神榕及5位會首人選。（記者劉婉君攝）

    西港慶安宮舉行評桮儀式，選出乙未年香科的王船寶（舟參）神榕及5位會首人選。（記者劉婉君攝）

    3年1科的台南「西港刈香」為國定民俗，有「台灣第一香」稱譽。乙未年香科將在明年登場，西港慶安宮透過評桮儀式，選出5位會首，其中主會首由陳慶國當選，王船寶（舟參）則由南海埔境主公殿的神榕以8個聖桮中選。

    西港慶安宮總幹事方一峰表示，「舟參」為王船的龍骨，建造王船須從取（舟參）開始，5位會首及王船寶（舟參）選定，象徵乙未年香科啟動了，至於香科日期，明年年初再向千歲爺請示。

    方一峰說，每科王船的寶（舟參）都有一定的長度，乙未年香科的長度為9尺6寸8，而取自繁茂、碩壯的榕樹樹幹，代表香火鼎盛、人丁興旺、合境平安。此次共有5棵神榕透過3輪的桮選，由南海埔境主公殿神榕以8個聖桮中選，後續將再擇期舉行取寶（舟參）儀式。

    西港慶安宮由西港仔街、瓦厝內、南海埔、堀仔頭和茄苳腳等5角頭共同管理，在香科年的前一年千歲爺聖誕祝壽活動時，選出5位香科會首，負責香科的籌備事宜，經過桮選，乙未年香科會首為主會首陳慶國、副會首黃來興、協會首黃俊雄、都會首林俊吉、讚會首林青木。

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