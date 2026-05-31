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    隔熱紙透光率2-2》高透光率安全性引論戰 南部高溫車主憂悶熱耗油悖節能減碳

    2026/05/31 09:55
    汽車隔熱紙透光率新制剛上路，因南部豔陽酷熱，許多車主需再自購遮陽板防曬。（記者黃良傑攝）

    汽車隔熱紙透光率新制剛上路，因南部豔陽酷熱，許多車主需再自購遮陽板防曬。（記者黃良傑攝）

    記者黃良傑／高雄專題報導

    一般掛牌新車前擋風玻璃需貼透光率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙才能上路，否則受罰，新規定引起南部紙商和車主抱怨，質疑未考慮全台北中南溫差，前擋透光率逾70％，車內降溫需更多油耗和時間，完全違悖「節能減碳」環保政策。

    另隔熱紙業者（紙商）支出的隔熱紙送審費、標章規費等，恐增加紙商成本，最終可能轉嫁消費者身上；經銷商透露，原物料漲價及通膨壓力，加上庫存量將因新制而增加，坊間隔熱紙漲價將一觸即發。

    不過，也有民眾認為規定前擋、前側窗隔熱紙較高透光率，主要在夜間或視線不佳的雨天，能讓駕駛清晰辨識行人、障礙物，才能大幅降低事故率，歐美日及泰國也都有同樣規範。

    高雄知名車商銷售業務人員不諱言，為因應今年新制2月28日上路，不少人買新車因擔心透光70％隔熱紙阻擋不了南部炎熱太陽，買新車受氣得忍受車內熱氣，不約而同要求提前228前掛牌，再貼透光率低、隱私性高的隔熱紙，反而不急於領車。

    隔熱紙業者表示，交通部忽略了改成70％以上高透光率隔熱紙，刺眼強光反而影響開車的安全性，恐讓新政策「安全」美意大打折扣，建議適度下修透光率，或採取其他配套措施。

    新制上路勢必影響原銷售量好的低透光紙，致庫存量爆增；至於倉庫內原本透光率合格的隔熱紙，若來不及打浮水印，審核機關可派人至倉庫清點，再決定要「賣」多少標章額度給紙商。

    此外，進口隔熱紙若經認證但來不及打浮水印，得付每張20元（一車兩張）購買標章規費，由紙商吸收，未來會否轉嫁車主待觀察。

    業者透露，今年2月28日新制上路前，高雄幾乎沒有車主會安裝透光率超過70％的隔熱紙，畢竟透光率太低有風險，但透光率過高同樣可能影響行車安全，針對此點監理單位建議車主可選擇透光高、隔熱也好的隔熱紙。

    新制隔熱紙透光率惹議，南部車主憂降溫效果不佳，紙商抱怨成本增加。（記者黃良傑攝）

    新制隔熱紙透光率惹議，南部車主憂降溫效果不佳，紙商抱怨成本增加。（記者黃良傑攝）

    汽車隔熱紙透光率新制剛上路，因南部豔陽酷熱，許多車主自購遮陽板防曬。（記者黃良傑攝）

    汽車隔熱紙透光率新制剛上路，因南部豔陽酷熱，許多車主自購遮陽板防曬。（記者黃良傑攝）

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