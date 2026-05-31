全台唯一緊鄰發電廠的AI聚落在高雄 網評：讓算力與研發集中

位於高雄亞灣的高雄軟體科學園區（圖中建築聚落），是全台唯一緊鄰發電廠的AI聚落，圖左為中鋼總部。（記者王榮祥攝）

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾提到「當台北還在討論變電所，高雄亞灣是台灣目前唯一自帶發電廠的軟體園區」；臉書社群「高雄好過日」建議，應考慮暫停台北、甚至沙崙等地算力中心擴建，讓算力與研發集中高雄為優先。

輝達在台北設立總部附帶龐大電力需求，可能超越台北市總發電量，但高雄本身就有充裕電源供應，甚至因「高電北送」政策，台灣曾由高雄提供近半電力，現在仍承受過多發電負擔。

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「高雄好過日」引述台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾日前發文提到，「當台北還在討論變電所，高雄亞灣是台灣目前唯一自帶發電廠的軟體園區」。

「高雄好過日」進一步指出，台灣目前AI算力中心規模約為60MW，到2029年規模將上看450MW，電力將成為一大挑戰；然而亞灣區的南部火力發電廠裝置容量就有1117MW，光是亞灣自己發的電力就足夠供應全台灣算力中心還有剩。

台電今年就提出AI算力中心管理規則構想，建議設置在電源5公里範圍內，適用特定電價等規則；先前高雄在地立委如賴瑞隆也已提出差異電價、產業升級優先考慮高雄等政策構想，才能較符合區域正義。

「高雄好過日」建議，政府應考略暫停台北、甚至沙崙等地算力中心擴建，先以高雄等電力充裕區域為主，同時也應輔導廠商引入人才與生態系，同步在高雄設立研發單位，讓算力與研發集中高雄為優先，以落實企業治理責任。

位於高雄亞灣的高雄軟體科學園區（圖中建築聚落），是全台唯一緊鄰發電廠的AI聚落。（記者王榮祥攝）

位於高雄亞灣的台電南部發電廠緊鄰高雄軟體科學園區。（記者王榮祥攝）

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