高雄K-SPARK演唱會圓滿落幕人潮疏運順暢

高雄K-SPARK演唱會圓滿落幕，人潮疏運順暢動線良好。（高市交通局提供）

高雄市昨（30）日眾所矚目的《K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026》演唱會於高雄國家體育場（世運主場館）圓滿落幕，據統計約有7成是女性歌迷，約68%為青年人，外縣市歌迷占6成。

面對大量人潮考驗，高市交通局、捷運公司與主辦單位聯手啟動疏運計畫，展現效率，散場動線良好，使周邊交通迅速恢復順暢。

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K-SPARK由多組人氣韓星領銜開唱，演唱會落幕後，捷運公司立即啟動世運站散場人潮疏運，透過加密班次強力運輸，將紅線班距縮短至3分鐘，經密切觀察，世運站、油廠國小站、左營站等大眾運輸場站進離場秩序皆十分良好。

交通局表示，為加速運輸效能、靈活調度，市府也規劃往返高鐵左營站的免費接駁車，並安排清晰的巨幅指標有效引導，成功協助大批歌迷分流。

此外，主辦單位也貼心安排返鄉專車，全力協助外縣市民眾平安歸赴，大大提升了整體散場效率，市府感謝歌迷遵循現場引導人員指揮，依序前進，順利協助完成疏運。

交通局感謝廣大歌迷朋友熱情參與，高度配合市府「多搭車、多走路、不開車」的疏運規劃，同時也對場域周邊居民與機關理解並配合各項交通管制措施表達謝意。

高雄K-SPARK演唱會圓滿落幕，歌迷多數搭公共運輸，人潮疏運順暢。（高市交通局提供）

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