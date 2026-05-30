彰濱崙尾區土方暫置場 6月起受理中部5縣市申請

立委陳素月、何欣純關心土方去化問題，與內政部國土管理署人員到彰濱會勘。（資料照）

為解決營建剩餘土石方就近去化問題，中央與地方攜手合作，在彰濱產業園區崙尾區設置土方暫置場，將從6月1日起受理申請，收受中、彰、投、苗、雲等5縣市的土方，除了縣府轄下公共工程土方暫定每立方公尺300元，其餘為550元，估計最快6月20日之後可運土入場。

立委陳素月表示，土石方電子聯單新制上路，因業者一再反應，中部缺乏最終去化場，土方無處可去，她與立委何欣純邀集內政部國土管理署人員到彰濱會勘，最後，確定在彰濱崙尾區設土方暫置場，面積約為36公頃，可收容土方達144萬立方公尺，目前先租用其中10公頃，可收容40萬立方公尺土方。

請繼續往下閱讀...

陳素月指出，讓營建土方有地方去，才不會造成新的問題，由公家出面統籌，也可避免價格哄抬，進而把處理成本轉嫁給消費大眾，並同步解決業者問題。

縣長王惠美表示，彰濱土石暫置場由中央辦理工程發包及施工，完工後委託縣府代為營運管理。這不只是解決土方去化，更是建立合法可追蹤的重要一步。未來如查獲未依核定路線運輸、中途棄置、土方夾帶廢棄物或其他不法情事，一律依法查處，絕不寬貸。

縣府強調，第1階段審查申請計畫及車籍，通過後進入第2階段，要送土壤檢測、重金屬檢測、無紅火蟻證明、繳費及保證金、核發電子聯單，才能進入第3階段，運土進入場。預估最快6月20日之後可運土入場。

彰濱崙尾區土方暫置場，6月受理申請。（彰化縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法