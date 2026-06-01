LTN投票箱》毒駕肇事頻傳 如何才能有效遏止？（資料照）

近來國內毒駕肇事案件頻傳，根據統計，今年1至4月共查獲移送4725件毒駕案件，較去年同期大幅提升近3倍，而光是5月間，毒駕肇事案件至少已奪走7條寶貴生命。正因毒駕猶如馬路上不定時炸彈，讓民眾時時身處風險中，日前便有人發起毒駕最重可判處死刑的連署，不但高檢署緊急函請各地檢署，對於毒駕案件，應向法院聲請預防性羈押，相關部會也研擬提高毒駕者的刑責，期能收到嚇阻效果。

請問，你認為該怎麼做才能有效遏止毒駕事件？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

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