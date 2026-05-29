極地大學聯盟年度大會 中大團隊「跨緯度視角」研究獲北極發言權

中央大學台灣極地研究中心首次以正式會員身分，出席極地大學聯盟年度大會。（中央大學提供）

以學術研究連結國際！中央大學台灣極地研究中心（TaiPI）首次以正式會員身分出席極地大學聯盟（UArctic）年度大會，不僅主持地球科學國際場次，更分享超過5年的北冰洋海洋觀測研究成果，以實質科研能量深化台灣在北極事務中的國際參與及發言權。

今年UArctic年會於北大西洋法羅群島首府托爾斯港（Tórshavn）舉行，為歷年規模最大的一屆，共吸引逾1400位與會者，安排超過200場平行研討議程及200餘件海報展示，於11個會議場域同步進行。會議聚焦極地事務、氣候變遷、海洋治理與永續未來等核心議題，是全球極地學術與政策交流最具代表性的年度平台之一。

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台灣極地研究中心主任倪春發表示，TaiPI去年於芬蘭舉行的UArctic年會中，經會員大會正式投票通過成為成員機構，象徵台灣正式進入北極國際合作網絡，具有重要里程碑意義。雖然台灣位處亞熱帶，但長期累積的海洋觀測、衛星遙測、大氣科學及地球物理研究實力，使台灣在極地研究領域具備獨特的「跨緯度科學視角」，形成其他非北極國家難以取代的整合研究優勢。

此屆大會主題為「北極健康的人類與海洋」。中央大學極地研究站主任張文和受邀擔任地科國際場次主持人之一，並以「變遷中的北極景觀：極速暖化下環境變遷之地球科學觀點」為題進行分享。

中央大學目前已於挪威斯瓦巴群島設立研究站，持續推動地球科學田野觀測與跨國合作研究。張文和指出，這代表台灣已具備提出研究議題、規劃討論框架，並與國際頂尖學者展開對話的能力。除地科議題之外，中心成功串連斯瓦巴博物館，探討將極地環境現況的科普內容引入台灣公眾視野。

會議中，中央大學水文與海洋研究所教授錢樺所領導的台灣極地研究團隊於Session 158「The Arctic-Subarctic AMOC」發表口頭報告，獲得現場學者熱烈關注與高度回應。此場次聚焦於北極—副北極海洋環流、北大西洋經向翻轉環流（AMOC）及其上游轉化過程，是本次會議中極具學術分量的核心場次之一。

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