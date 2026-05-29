週六多雲到晴 中南部午後有雷陣雨

氣象署提醒，週六午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率。（資料照）

週六（30日）天氣以多雲到晴為主，南部高溫仍有機會達33度以上，注意防曬並多補充水分，午後中南部地區留心局部雷陣雨，山區注意局部大雨。

中央氣象署預報，週六鋒面遠離並消散，清晨水氣仍多，南部有零星降雨，環境為偏東至東北風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，各地高溫約30至32度，南部內陸仍有33度以上高溫機率，外出仍應做好防曬措施與多補充水分。

關於週末與下週的天氣預報，天氣風險公司指出，週末各地大致回到多雲到晴、有陽光露臉的天氣，不過環境水氣仍多，午後熱對流仍較容易發展，須留意短暫陣雨或雷雨機會；下週一至下週二台灣附近持續受東北風及今年第6號颱風薔蜜影響，北部至東北部將轉為陰時多雲，並有迎風面地形降雨機會，中南部至花東地區則位於背風側，大致為晴時多雲天氣

紫外線指數方面，週六雲林縣、嘉義縣、嘉義市為高量級，其他縣市達過量級。

空氣品質方面，週六環境風場為東北風，中南部位於下風處。高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週六各地高溫約30至32度，南部內陸仍有33度以上高溫機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六雲林縣、嘉義縣、嘉義市為高量級，其他縣市達過量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週六高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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