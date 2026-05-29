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    首頁 > 生活

    搭高鐵手機沒電借不到充電線！ 他「這樣做」網讚：成熟大人

    2026/05/29 17:11 即時新聞／綜合報導
    台灣高鐵。（資料照）

    台灣高鐵。（資料照）

    現代人的手機堪稱「第二生命」，臨時快沒電就彷彿與世界「失聯」，萬一在高鐵上沒電又借不到充電線怎麼辦呢？這位網友發揮「鈔能力」升級商務艙，並請工作人員準備蘋果充電線，網友大讚「成熟大人解決問題的方式」、「不囉嗦，給你個好寶寶貼紙一張」。

    網友在社群平台「Threads」上分享這件事情，他先詢問高鐵工作人員「有沒有線可以借」，得知沒有後再詢問「商務艙可以借線嗎？」得到肯定回覆後，補了600元升級商務艙，並請工作人員準備蘋果充電線。他形容工作人員回答「好，沒有問題」時，笑得非常燦爛。

    網友對於原PO處理問題的態度給予高度肯定，「哇我覺得你是好人，也沒有因為這樣吵鬧」、「不吵鬧，用理性方式解決，欣賞這樣的人」、「能用錢解決的問題，都不是大問題的最好示範」、「加錢能解決的問題就加錢」、「就欣賞直接花錢解決問題的高級大人」、「你的處理方式很好耶，沒有在那邊盧」、「最喜歡您這種客人，尊貴不凡」。

    也有網友補充，高鐵的第4、12車廂通道間設有免費的手機充電座，配備三種常見接頭的固定式充電線，供臨時應急使用；商務艙則是每個座位均備有110V電源插座。

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