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    首頁 > 生活

    真的「熱到爆」！國境之南太陽火烤 服飾店玻璃展示窗爆裂

    2026/05/29 10:26 記者陳彥廷／屏東報導
    潮州一處服飾店的玻璃櫥窗昨天下午是直接「熱到爆」。（Remold日韓服飾提供）

    潮州一處服飾店的玻璃櫥窗昨天下午是直接「熱到爆」。（Remold日韓服飾提供）

    日頭赤炎炎，屏東縣潮州鎮南進路的「Remold日韓服飾」昨天下午突然傳出爆破聲，原來是玻璃展示窗「炸裂」，所幸當時窗戶內外都沒有人駐足，這波熱浪才剛開始，更讓原本就炎熱的國境之南屏東是直接「熱到爆」。

    這起玻璃爆破事件發生在昨天下午約2點45分左右，當時陳姓店主正在店內作業，未料對外的展示窗約4平方公尺的大片玻璃突然就無預警炸開，爆炸聲響嚇得她從椅子上跳起來，以為店面被撞。

    陳姓店主說，當時她聽到「蹦的一聲超大聲！」，一開始以為是店前道路出車禍，結果沒想到往外望去發現玻璃已然破裂，這才發現竟然是玻璃自己爆裂，還好當時屋內外都無人駐足，沒有人受傷算是不幸中的大幸。

    「破這一大洞真的暈倒！」，陳姓店主自嘲，這種天氣窗破了個洞應該是冷氣怎麼開都不會涼，一定是更熱，她說，應該是外部氣溫太高，內部有冷氣的溫差差距太大導致「爆破」，型狀還正好是個X型，不知道的路人可能會以為她跟什麼人結怨被砸玻璃，也呼籲舊雨新知來逛街時務必要小心，盡量遠離碎玻璃處不要受傷，會盡快處理這片爛掉的玻璃。

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