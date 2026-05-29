端午外帶與送禮市場成長 高雄飯店、餐廳推人氣粽品

高雄福華飯店推出多款經典與人氣粽品。（福華提供）

端午節外帶與送禮市場逐年成長，高雄飯店、餐廳今年推出多款經典與人氣粽品，搶攻商機，預期今年在股市創高下，端午檔期可望帶動企業訂單與零售銷售雙成長。

高雄林皇宮董事長張志豐表示，今年主推「櫻花蝦干貝荷葉粽」，選用西螺長糯米搭配東港櫻花蝦、日本珠貝與埔里鈕扣菇，加上台灣豬五花、雞腿肉，拌入主廚獨門秘製調料，再綴以帶有酒香綿密的蛋黃。櫻花蝦干貝荷葉粽蒸籠禮盒12入1400 元、櫻花蝦干貝荷葉粽鐵盒禮盒12入1200 元、櫻花蝦干貝荷葉粽12入1080元，即日起至6月10日享有9折早鳥優惠價、100盒以上享88折優惠。

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如果端節送禮想來點不一樣的，林皇宮也推出「極品鮑魚 XO 醬禮盒組」， 4 入優惠價2888元，禮盒內有嚴選鮑魚罐，整顆飽滿美味的鮑魚及熱銷款「櫻花蝦干貝XO醬」這兩款美味；另有符合小資族送禮預算、千元有找的「櫻花蝦干貝 XO 醬」禮盒，以金華火腿與櫻花蝦、扁魚、干貝慢火炒製而成， 2 入優惠價990元。

高雄福華飯店即日起至6月18日推出端午福粽外賣活動，6月5日前預訂可享早鳥79折優惠。M3樓珍珠坊主打經典粽款，包括「龍王裹蒸粽」、「古早味滷香粽」及今年新推出的「月桂葉五香粽」；6樓江南春則呈現道地江浙風味，「八寶蛋黃東坡粽」嚴選多樣豐富餡料，「鳳眼桂圓豆沙粽」則主打甜粽市場，鳳眼果香氣馥郁。

高雄翰品酒店則推出「2026端午美粽禮袋」，主打三款鹹甜兼具的特色粽品，內含「椒麻三杯雞粽」、「紅麴風味赤肉粽」與「紫米芋香粽」各2入，每顆重量150g±10g，售價699元，冷凍保存可達90天，兼顧企業採購與消費者提前備貨需求。尤其經典的「紅麴風味赤肉粽」回購率高，是飯店每年端午節的銷售主力。

業者表示，隨著端午節送禮市場逐年成長，消費者也更關注產品特色與送禮體面度，隨著近期股市創高， 今年端午檔期可望帶動企業訂單與零售銷售雙成長。

高雄翰品酒店「椒麻三杯雞粽」、「紅麴風味赤肉粽」與「紫米芋香粽」三款鹹甜風味，搶攻節慶送禮市場。（翰品提供）

高雄林皇宮搶攻端午節商機，左二為董事長張志豐。（記者葛祐豪攝）

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