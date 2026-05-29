花蓮終於要設Ubike 站點放哪裡徵求民眾意見

花蓮光復鄉的Ubike站點，不過沒有電輔車的選項，縣府表示新計畫就會納入電輔車。（記者花孟璟攝）

花蓮縣目前只有光復鄉災後有Ubike微笑單車，花蓮縣府獲得國發會補助，預計在今年至明年全縣設置150處租借站點、1500輛車，6月1日起至7月31日止展開網路線上選址意見徵集。縣府表示，歡迎民眾提出未來對站點設置及營運等相關建議。

花蓮縣政府今年獲國發會核定花東基金第四期綜合發展實施方案「繁花盛開計畫—綠色旅行計畫公共自行車租賃建置規劃與營運作業」，總經費7838萬9000元，規劃於115年至116年期間，共建置150處公共自行車站點，並導入1500輛自行車。

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為提升未來營運使用率，縣府廣徵民眾意見，自6月1日起至7月31日止，首度結合AI科技展開線上選址意見徵集。

縣府觀光處指出，計畫採分階段推動方式，優先於人口密集區及重點觀光景區建置，包含珍珠景點、花東縱谷、東海岸及七星潭等核心區域，車輛配置有電動輔助自行車、一般自行車搭配使用，提升長距離騎乘便利性。站點建置智慧調度與營運管理機制，並規劃結合在地文化與觀光亮點的特色自行車驛站，全面優化旅遊體驗。

花蓮縣政府表示，為擴大民眾參與感並精準了解實際需求，公共自行車點位意見徵集網頁6月1日開始徵求建議地點，民眾意見將納入選址評估，網站上有花蓮AI旅遊小助理-「朱鸝啾啾」建立「公共自行車點位意見徵集」專區，供民眾上網提案，徵集期滿後將由縣府統計並進行需求分析，作為最終設站選點的重要依據。

活動網址 https://www.surveycake.com/s/42Gv2，歡迎民眾填寫，共同參與花蓮綠色交通藍圖。

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