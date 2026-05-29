南投集團結婚開始報名 搭氦氣球升空許下浪漫幸福約定

南投縣集團結婚開始報名，將安排新人搭氦氣球。（南投縣政府提供）

南投縣人口直直落，為提升婚育率，6月26日、27日將接連舉辦集團結婚與單身聯誼活動，集團結婚並首度移師今年才開幕營運的草屯九九峰氦氣球樂園，讓新人搭氦氣球，在空中許下最浪漫的幸福約定；單身聯誼活動則安排暢玩日月潭體驗SUP立槳，在山水美景陪伴下，開啟歡樂又令人怦然心動的聯誼旅程!

南投縣政府表示，往年集團結婚都在日月潭舉行，今年邀請新人們一起走進規九九峰氦氣球樂園，除了氦氣球體驗及送出在地農特產品等12項精美結婚禮物外，更規劃甜蜜證婚儀式、浪漫午宴，還加碼抽北海道雙人來回機票，即日起至6月10日報名，限額30對，採線上報名（https://reurl.cc/R2oXag）。

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至於單身聯誼活動，將在專業教練帶領下，於日月潭輕鬆體驗SUP立槳，一起划向湖中央，在絕美湖景與夏日微風中，留下最難忘的青春回憶。隨後安排於景觀飯店一邊享用精緻午宴、一邊自在聊天交誼，更可透過愛情卡等互動牌卡遊戲，進一步認識彼此。

縣府表示，參加聯誼活動可獲得埔里超人氣伴手禮 Feeling18濃郁生巧克力、日月潭文武廟月老紅線及幸福咖啡杯盤組，配對成功加贈陶板屋雙人套餐券，約會成功還可獲得星巴克雙人午茶。活動名額男女各20名，凡年滿25歲、未滿41歲，設籍或工作於南投縣單身者皆可報名，報名截至時間為6月2日下午2點，報名網址（https://forms.gle/6FR6DEskABMaGkKH7）。

南投縣單身聯誼活動，安排男女青年於日月潭體驗SUP立槳。（記者張協昇攝）

南投縣「真愛九九」集團結婚，首度移師草屯九九峰氦氣球樂園舉行。（南投縣政府提供）

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