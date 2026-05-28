從美返台打造農業研發平台 吳正邦獲興大名譽博士

興大校長詹富智頒授名譽博士給吳正邦（右）。（興大提供）

從美國白手起家，返台打造全球農業研發平台的正瀚生技董事長吳正邦，長年深耕作物健康管理與循環農業技術，並攜手學界推動永續農業人才培育與前瞻研究，投入1.5億元與興大建置質譜AI中心，推動農業生技與人工智慧整合研究，今獲中興大學頒授名譽農學博士學位。

興大指出，面對極端氣候與環境逆境逐漸成為農業新常態，吳正邦長年投入農業新藥與作物健康管理研發，發展作物健康整合管理技術，協助農民在高溫、乾旱及病害等壓力下，仍能維持作物產量與品質穩定。

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除農業科技研發外，吳正邦也積極推動循環農業與永續理念，利用農業剩餘資材開發高值化應用產品，結合循環經濟與綠色科技，降低資源浪費與環境負擔，讓永續真正落實於農業生產。

此外，吳正邦認為，農業生技產業最關鍵的資產是研發人才，台灣才能在全球農業科技競爭中站穩腳步，他長期支持中興大學推動循環經濟、永續農業及跨域研究發展，協助設立循環經濟研究學院，學院成立以來，已培育出近百位農業永續與循環經濟高階人才進入產業；並投入1.5億元與學校共同建置質譜AI中心，推動農業生技與人工智慧整合研究，布局農業科技前瞻應用與下一世代研發能量。

吳正邦今獲興大頒授名譽農學博士，興大校長詹富智指出，除肯定他個人成就，也彰顯產學攜手推動永續農業與科技創新的重要意義。

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