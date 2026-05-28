吃苦當吃補！草屯商工男女雙傑拚到3張乙級證照 CNC車床金銀牌

國立草屯商工機械科應屆畢業生江宥潔（右）、蔡裕正（左）各拿到3張乙級證照，學校頒發獎學金。（草屯商工提供）

國立草屯商工機械科高三學生江宥潔、蔡裕正都是農家子弟，高一就接受技能訓練，吃苦當吃補，幾乎沒有假日，江宥潔更突破女生體力限制，搬換機具不輸男生，畢業前各擁3張乙級技術士證照，也在今年全國技能競賽分區賽拿下「CNC車床」金、銀牌，江宥潔前天再於全國輔助設計與製造競賽獲獎。

江宥潔和蔡裕正是草屯商工機械科同班同學，兩人有著相似背景，各來自國姓和埔里的務農家庭，青少年時期就萌發對機械的興趣，國中都是電機電子群技藝班的學生，有志一同選擇草屯商工機械科就讀，高一就被陳世斌老師相中培訓為選手，江宥潔是女生，一開始要搬數公斤重的刀座、機具顯得吃力，但有著不服輸精神的她，訓練結束後會與蔡裕正去跑步增強體力和耐力，現在換刀座速度已不輸男生。

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指導老師陳世斌指出，江宥潔和蔡裕正寒暑假都要到校訓練，平日則晚上留校練習，快到比賽或檢定時連週休假日都要到校練習，兩人卻從不喊苦，畢業前不但拿下3張乙級技術士證照，今年3月舉辦的全國技能競賽分區賽，江宥潔和蔡裕正各獲得「CNC車床」金牌和銀牌。

陳世斌說，上週兩人組隊跨界挑戰台中精機舉辦的「多軸機加工競賽」，獲得第六名拿到3萬元獎金；江宥潔27日參加「全國輔助設計與製造競賽」，再拚到優勝。兩人下週一就要畢業，畢業前拿到這些獎項和獎金，可說是最好的畢業禮物。

江宥潔突破體力限制，換刀座動作俐落。（草屯商工提供）

蔡裕正個性穩重，晚上留校苦練CNC車床技能。（草屯商工提供）

陳世斌老師（左1）指導訓練江宥潔（左2）、蔡裕正（左3）參加台中精機辦的技能競賽獲第六名得到3萬元獎金，校長張正彥（右1）再次頒獎鼓勵。（草屯商工提供）

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