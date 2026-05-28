汛期將至！安得烈超前部署1010箱安心食物箱搶先進駐災害潛勢區

台灣即將進入每年六月至九月的汛期，面對氣候變遷帶來的極端降雨、颱風及複合式災害風險，安得烈慈善協會今（28）日號召志工共同完成1,010箱「安心食物箱」包裝作業，並提前配送至全台災害潛勢地區儲備據點。（圖：安得烈慈善協會提供）

隨著台灣即將進入每年六月至九月的汛期，面對氣候變遷帶來的極端降雨、颱風及複合式災害風險，安得烈慈善協會今（28）日號召志工共同完成1,010箱「安心食物箱」包裝作業，並提前配送至全台災害潛勢地區儲備據點，包括南部、東部及偏鄉山區等易受豪雨及颱風影響地區，透過超前部署機制，提升災時即時援助能量，讓受災家庭在第一時間獲得最需要的生活支持。

近年來，台灣頻繁遭受豪雨與颱風侵襲，部分地區甚至面臨短時間強降雨、土石流及交通中斷等災害挑戰。每逢災害發生後，道路受阻、物資運送困難，往往使受災家庭陷入生活困境。因此，安得烈慈善協會持續推動「安心計畫」，平時預先備妥救援物資，災時即可快速啟動配送機制，縮短援助時間，發揮即時救援效益。

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此次預儲的「安心食物箱」專為災害緊急救援設計，每箱皆包含即食粥品、白米、麵食、罐頭、調理包、營養飲品、乾糧及餅乾等耐保存且方便食用的生活物資，足以支應受災家庭短期基本需求。當災害導致聯外道路中斷或生活機能受影響時，安心食物箱可成為受災家庭最即時、最溫暖的支持力量。

安得烈慈善協會表示，去年預儲的安心食物箱已實際投入多起災害援助行動，包括梅雨鋒面豪雨、丹娜絲颱風、薇帕颱風及楊柳颱風等災害事件。當災情發生後，協會迅速啟動物資調度機制，將生活物資送往受災地區，協助許多家庭度過最艱難的時刻，也驗證了平時備援、災時即援的重要性。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示：「災害從來不會預先通知，但愛與關懷可以提前準備。近年來從短延時強降雨到連續颱風侵襲，極端氣候已成為我們必須面對的新常態。安得烈持續推動『安心計畫』，希望透過平時預備、災時即援的方式，降低災害對弱勢家庭造成的衝擊，讓愛與希望在最需要的時刻及時送達。」

羅紹和進一步指出，防災不只是政府的責任，更需要民間力量共同投入。當社會各界願意在平時多一分準備，災害來臨時就能少一分損失。協會期待透過企業、志工及社會大眾的參與，共同建構更具韌性的社會安全網，守護每一個家庭。

面對即將到來的汛期，安得烈慈善協會也呼籲民眾提高防災意識，檢視家庭防災物資與避難計畫，及早做好各項準備，共同守護家園安全。同時邀請社會大眾支持「安心計畫」，攜手成為災害來臨時最堅實的後盾。

有意了解或支持「安心計畫」的民眾，可至安得烈慈善協會官方網站查詢相關資訊，或電洽（02）2290-2248。

安得烈慈善協會表示，去年預儲的安心食物箱已實際投入多起災害援助行動，當災情發生後，協會迅速啟動物資調度機制，將生活物資送往受災地區，協助許多家庭度過最艱難的時刻，也驗證了平時備援、災時即援的重要性。（圖：安得烈慈善協會提供）

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